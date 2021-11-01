В Кривом Роге скончался молодой военный, которого нашли возле казармы с травмой головы

В Кривом Роге скончался молодой военный, которого нашли возле казармы с травмой головы

Солдат скончался сегодня утром, 1 ноября.

В Кривом Роге в больнице скончался 21-летний военнослужащий, которого 31 октября нашли без сознания с травмой головы возле казармы. Парень скончался сегодня утром, 1 ноября.

Об этом в комментарии ТСН.ua подтвердили в приемном отделении городской клинической больницы №2.

Напомним, 31 октября на территории воинской части №3011 Нацгвардии Украины обнаружили 21-летнего призывника из Херсонской области в бессознательном состоянии с травмой головы. У срочника диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его прооперировали в городской больнице, затем перевели в реанимацию. Солдат находился под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Однако, несмотря на старания врачей, спасти парня не удалось.

Как прокомментировала ТСН.ua прес-офицер части Татьяна Якимчук, сейчас Государственное бюро расследований и прокуратура проводят следственные действия по этому факту.

Как информировали ранее, военный-срочник застрелился на посту. Произошло это в учебном центре "Десна" в Черниговской области.

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