В Кривом Роге ученица после "воспитательного процесса" попала в больницу: родительский комитет защищает директора школы

Часть родителей обвинила мать девочки в травле педагога.

Со школы на больничную койку. В Кривом Роге восьмиклассницу просто с уроков забрала скорая, потому что в девушки стремительно подскочило давление. Уже в больнице 13-летняя школьница рассказала: ей стало плохо после того, как ее отругала директор. Мать девушки заявляет о буллинге. И уже написала заявление в полицию и райотдела образования. А вот директор школы заявляет о клевете.

Об этом 27 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В расписании восьмиклассницы Тамилы вместо уроков капельницы и обследования. Сюда ее доставила скорая прямо со школы.

"С жалобами на головную боль, слабость, онемение конечностей. Затем в отделении поднялось давление до 130 на 90. Если со слов ребенка и родителей, то психотравма дала ребенку сужение сосудов и повышение давления", — говорит завотделением детской неврологии Олег Темченко.

Это был урок "Учимся быть гражданином", который преподает директор школы. Девушка опаздывала на обучение, поэтому не успела сесть на свое место, когда педагог зашел в класс, рассказывает Тамила.

"Начинает: почему ты опоздала, почему тебя весь класс ждет, я жду. И это все она говорит не спокойно, а криками. Мне стало страшно и я начала трястись", — говорит школьница Тамила Лютикова.

Урок начался. Тамила говорит, чувствовала, что ей плохо, но просить о медицинской помощи боялась. Лишь на следующем уроке на ее состояние обратила внимание классная руководительница и отправила в медпункт.

"Тамила зашла ко мне в кабинет и сказала: у меня болит сердце. Я померила ей давление. Давление поднялось, потому, предупредив администрацию, вызвали скорую", — говорит медсестра школы Елена Яковлева.

Только во время госпитализации девушка рассказала матери, которая приехала в школу, почему так перенервничала.

"Я это расцениваю, как буллинг со стороны преподавателя. Довела ребенка в больницу, до нервного срыва. Учитель не должен так себя вести", — говорит мать школьницы Ирина Лютикова.

Это все клевета, заявляет директор школы. Утверждает: ученица с последней парты бежала на первую, а она просто сделала школьнице замечания.

"Говорю, что все дети по своим рабочим местам, ты бежишь к своей парте, объясни мне, пожалуйста, почему это происходит. Это получается так, что учитель не может посмотреть! Учитель не может спросить! Учитель не может сделать замечание", — говорит директор школы Ольга Лузан.

Мать школьницы уже написала заявление в полицию и требует наказания для директора. Районный отдел образования создал комиссию для расследования, но здесь получил новые заявления в защиту директора — от коллектива школы и родительского комитета.

"Указывается просьба защитить директора от травли, от унижений и выше, по их мнению, необоснованных обвинений", — говорит начальница отдела образования Терновского района Евгения Колесник.

Жалоб на директора, возглавляющего школу 13 лет, в последнее время не было, говорят в районном отделе образования. Но мы нашли видео, как она ведет себя с журналистами. Корреспондентов, которые приехали снимать сюжет о деревьях на крыше школы, она вытолкала с криками. За и против — родители разделились на два лагеря. Кто забрал детей из этой школы, заявляют о постоянном давлении со стороны директора. Другие — наоборот обвиняют мать ребенка.

"Вызвали нас с мужем к директору. Она нас по-разному обзывала. Говорила, что "вы еще плакать, вы еще приползете ко мне", — говорит мать школьника Ольга Блудча.

"Это какое-то травля директора. Если ребенок болен, то в первую очередь должны родители следить за здоровьем ребенка", — говорит мать школьника Светлана Шах.

Пока же Тамила остается в больнице минимум на неделю. Вернуться в школу, где училась с первого класса, девушка не готова. Мать говорит, что будет искать для нее новую. Результаты расследования инцидента в райотделе образования обещают обнародовать через неделю.

Напомним, что в Полтаве ребенка госпитализировали просто из школьного урока в больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось.

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