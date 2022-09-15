В Кривом Роге во время воздушной тревоги снова раздались взрывы: над городом виден черный дым

В Кривом Роге 15 сентября во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.

Россияне в очередной раз запустили ракеты по мирному украинскому городу. На местах "прилетов" виден черный дым.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Взрывы в Кривом Роге раздались 15 сентября ориентировочно в 17:00. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений", — сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укротили" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

Также российская армия днем 15 сентября ударила крылатой ракетой по Кривому Рогу. Она попала в промышленное предприятие. Здание испытало серьезные разрушения.

Читайте также: