В Кривом Роге во время воздушной тревоги снова раздались взрывы: над городом виден черный дым

В Кривом Роге 15 сентября во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.
Россияне в очередной раз запустили ракеты по мирному украинскому городу. На местах "прилетов" виден черный дым.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Взрывы в Кривом Роге раздались 15 сентября ориентировочно в 17:00. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений", — сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укротили" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.
Также российская армия днем 15 сентября ударила крылатой ракетой по Кривому Рогу. Она попала в промышленное предприятие. Здание испытало серьезные разрушения.
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