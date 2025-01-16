В Кривом Роге женщина заявила, что поддерживает Россию и ждет "нормальных мужчин": она поплатилась

Жительница Кривого Рога в запрещенных в Украине соцсетях активно поддерживала российских окупантов. Однако на суде она заявила, что изменила свое мнение. Как ее наказали?

В Кривом Роге женщине, которая в соцсетях поддерживала Россию, на 12 лет запретили работать в органах государственной власти.

Об этом говорится в приговоре Саксаганского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным суда, подозреваемой является незамужняя женщина, воспитывающая малолетнего ребенка. Она в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" заявляла о поддержке России и оккупантов. В частности, разместила такие комментарии на русском языке:

"Пора бы закончить эту войну. может поможем и пусть все будет хорошо, когда будет править великая страна Россия!!!!!"

"Наконец-то придут нормальные мужчины и будет все классно, поможем нашим солдатам. Да закончим все!!!!! и будет только Россия"

На суде жительница Кривого Рога вину признала и раскаялась. Она заявила, что уже изменила свое мнение и теперь поддерживает Украину.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. Ее лишили права занимать какие-либо должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 12 (двенадцать) лет.

Также жительница Кривого Рога должна уплатить почти 12 тыс. грн за проведение экспертиз.

Приговор суда

Напомним, украинка объяснила, почему передавала россиянам данные об ВСУ и военной технике.

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