В Кривом Роге женщина заявила, что поддерживает Россию и ждет "нормальных мужчин": она поплатилась

Жительница Кривого Рога в запрещенных в Украине соцсетях активно поддерживала российских окупантов. Однако на суде она заявила, что изменила свое мнение. Как ее наказали?
В Кривом Роге женщине, которая в соцсетях поддерживала Россию, на 12 лет запретили работать в органах государственной власти.
Об этом говорится в приговоре Саксаганского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области.
По данным суда, подозреваемой является незамужняя женщина, воспитывающая малолетнего ребенка. Она в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" заявляла о поддержке России и оккупантов. В частности, разместила такие комментарии на русском языке:
- "Пора бы закончить эту войну. может поможем и пусть все будет хорошо, когда будет править великая страна Россия!!!!!"
- "Наконец-то придут нормальные мужчины и будет все классно, поможем нашим солдатам. Да закончим все!!!!! и будет только Россия"
На суде жительница Кривого Рога вину признала и раскаялась. Она заявила, что уже изменила свое мнение и теперь поддерживает Украину.
Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. Ее лишили права занимать какие-либо должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 12 (двенадцать) лет.
Также жительница Кривого Рога должна уплатить почти 12 тыс. грн за проведение экспертиз.
Напомним, украинка объяснила, почему передавала россиянам данные об ВСУ и военной технике.
Читайте также:
- Интервью с коллаборантом: украинец, шпионивший в пользу России, рассказал о своей мотивации
- Женщина в Закарпатье заявила, что "Украины нет, а Россия все делает правильно": чем это закончилось
- В Украине осудили 7 коллаборантов, добровольно работающих на РФ: среди них Сальдо и жена Губарева