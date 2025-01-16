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В Кривом Роге женщина заявила, что поддерживает Россию и ждет "нормальных мужчин": она поплатилась

В Кривом Роге женщина заявила, что поддерживает Россию и ждет "нормальных мужчин": она поплатилась

Жительница Кривого Рога в запрещенных соцсетях поддерживала Россию / Фото: УНИАН

Жительница Кривого Рога в запрещенных в Украине соцсетях активно поддерживала российских окупантов. Однако на суде она заявила, что изменила свое мнение. Как ее наказали?

В Кривом Роге женщине, которая в соцсетях поддерживала Россию, на 12 лет запретили работать в органах государственной власти. 

Об этом говорится в приговоре Саксаганского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным суда, подозреваемой является незамужняя женщина, воспитывающая малолетнего ребенка. Она в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" заявляла о поддержке России и оккупантов. В частности, разместила такие комментарии на русском языке:

  • "Пора бы закончить эту войну. может поможем и пусть все будет хорошо, когда будет править великая страна Россия!!!!!"
  • "Наконец-то придут нормальные мужчины и будет все классно, поможем нашим солдатам. Да закончим все!!!!! и будет только Россия"

На суде жительница Кривого Рога вину признала и раскаялась. Она заявила, что уже изменила свое мнение и теперь поддерживает Украину.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. Ее лишили права занимать какие-либо должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 12 (двенадцать) лет.

Также жительница Кривого Рога должна уплатить почти 12 тыс. грн за проведение экспертиз.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, украинка объяснила, почему передавала россиянам данные об ВСУ и военной технике.

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