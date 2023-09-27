В Кропивницком 9-летний Максим устроил блокпост и больше года собирает деньги на ВСУ: видео

Мальчик говорит, что будет волонтерить до победы.

В Кропивницком 9-летний Максим Бевз уже больше года караулит на блокпостах и собирает средства на ВСУ. За это время парень помог военным приобрести и отремонтировать боевую машину, передает бойцам медикаменты и посещает раненых в больницах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

9-летний Максим волонтерит на блокпосту "24 быка", он останавливает автомобили и объясняет, что собирает деньги на ВСУ. Мальчик уже больше года после школы роботает возле своего дома.

Кроме автомобилей здесь останавливаются и пешеходы, и жертвуют на украинскую армию. Волонтериты Максим начал еще летом 2022 года.

Юный волонтер Максим Бевз

"Я так думаю, что тяжело им одним там быть. Не закончится так скоро война", – объясняет школьник.

Сначала парню жертвовали местные дети – они отдавали Максиму свои карманные, а потом школьники начали и сами приобщаться.

"Мы узнали, что он еще стоит на блокпосту и Максим сказал – хотите со мной? Мы такие – ну давай! И за этого у нас есть привычка такая, что иногда мы приходим к Максиму на блокпост", – говорит юный волонтер Алексей Гергель.

Все собранные деньги ребята передают военным. Вместо этого получают сувениры с фронта. Уже есть трофейная вражеская каска, подписаны флаги, гильзы и шевроны подшефных подразделений.

Подарки от военных

В прошлом году Максим помог собрать подразделению ВСУ на машину. Впоследствии – и на ее ремонт после обстрела. А бойцы покатали малышей на восстановленном автомобиле.

Родители Максима гордятся своим сыном.

"Было сначала тяжело. Потому что многие критиковали ребенка, многие говорили, что не нужно, война, у ребенка должно быть детство, не погружать его в это. Но так как у нас в семье есть многие, воюющие, есть друзья, дедушка, его три родных дяди и он не может стоять в стороне", — говорит мать Максима Елена Бевз.

Мальчик говорит, что будет волонтерить до победы. А в будущем мечтает стать военным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ 9-летний мальчик больше года ведет сбор для ВСУ, но и так появились критики!

Напомним, военные рассказали о контроле над трассой "Горловка-Бахмут" и какая там ситуация.

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