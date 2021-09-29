В Кропивницком десятки тысяч фермеров на аграрной выставке испытывают технику и покупают племенных животных

В Кропивницком десятки тысяч фермеров на аграрной выставке испытывают технику и покупают племенных животных

Выставка будет проходить в Кропивницком до субботы включительно.

В Кропивницком собрались десятки тысяч фермеров на открытие крупнейшей аграрной выставки Украины «Агроэкспо — 2021». В этом году в ней принимают участие более полутысячи компаний.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Представлено очень много техники, но самый популярный выставочный павильон, который трудно назвать экспозицией — это скорее огромный контактный зоопарк племенных животных и птиц. Их предлагают на разведение. Кого здесь только нет: коровы, лошади, ослы, гигантские кролики и петухи. Очень ухоженные и чистенькие. Посетители с ними фотографируются, пока есть с кем, потому что животных раскупают очень быстро. «Только для любви, не для мяса, для души», — говорят посетители.

И таких тематических павильонов на выставке немало — территория огромная. 510 компаний представляют свою продукцию. Причем все экспонаты на выставке можно испытать в деле — в полях, а потом уже купить. Собственно испытания техники начнутся уже сегодня после обеда. Пока же фермеры рассматривают и прицениваются. Говорят есть урожай, поэтому и деньги есть.

«В этом году лучше настроение, потому что видим, что урожай ожидается лучше, чем в прошлом году», — уверяет фермер Анатолий.

Выставка будет проходить в Кропивницком до субботы включительно. В гостиницах до конца недели не осталось ни одного свободного места, но областной центр еще ожидает десятки тысяч гостей. Потому собственно аграрии продолжают съезжаться.

Новости Украины: в Кропивницком открылась крупнейшая аграрная выставка "Агроэкспо 2021"

Напомним, что сегодня для одного американского фермера день превратился в испытание. Фермер пас свое стадо на большом огороженном поле. Однако по неизвестным причинам козы вместе с собаками, которые их охраняли, повалили забор и побежали прочь. Сначала их заметили на оживленной трассе — тогда кто-то из водителей вызвал полицию.

А вот в Украине в разгаре сезон винограда. Впрочем, фермеры бьют тревогу, ведь отдают его за бесценок.

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