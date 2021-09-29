В Кропивницком десятки тысяч фермеров на аграрной выставке испытывают технику и покупают племенных животных

Выставка будет проходить в Кропивницком до субботы включительно.
В Кропивницком собрались десятки тысяч фермеров на открытие крупнейшей аграрной выставки Украины «Агроэкспо — 2021». В этом году в ней принимают участие более полутысячи компаний.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Представлено очень много техники, но самый популярный выставочный павильон, который трудно назвать экспозицией — это скорее огромный контактный зоопарк племенных животных и птиц. Их предлагают на разведение. Кого здесь только нет: коровы, лошади, ослы, гигантские кролики и петухи. Очень ухоженные и чистенькие. Посетители с ними фотографируются, пока есть с кем, потому что животных раскупают очень быстро. «Только для любви, не для мяса, для души», — говорят посетители.
И таких тематических павильонов на выставке немало — территория огромная. 510 компаний представляют свою продукцию. Причем все экспонаты на выставке можно испытать в деле — в полях, а потом уже купить. Собственно испытания техники начнутся уже сегодня после обеда. Пока же фермеры рассматривают и прицениваются. Говорят есть урожай, поэтому и деньги есть.
«В этом году лучше настроение, потому что видим, что урожай ожидается лучше, чем в прошлом году», — уверяет фермер Анатолий.
Выставка будет проходить в Кропивницком до субботы включительно. В гостиницах до конца недели не осталось ни одного свободного места, но областной центр еще ожидает десятки тысяч гостей. Потому собственно аграрии продолжают съезжаться.
Напомним, что сегодня для одного американского фермера день превратился в испытание. Фермер пас свое стадо на большом огороженном поле. Однако по неизвестным причинам козы вместе с собаками, которые их охраняли, повалили забор и побежали прочь. Сначала их заметили на оживленной трассе — тогда кто-то из водителей вызвал полицию.
А вот в Украине в разгаре сезон винограда. Впрочем, фермеры бьют тревогу, ведь отдают его за бесценок.