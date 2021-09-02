В Кропивницком несколько тысяч человек остались без газа из-за халатности мастера

В Кропивницком несколько тысяч человек остались без газа из-за халатности мастера

Газовики считают убытки и собираются судиться с виновниками, чтобы получить компенсацию.

В Кропивницком два десятка многоэтажек, а это несколько тысяч человек остались без газа из-за небрежности жителей одной из квартир. Мастер, который менял водонагреватель, подсоединил водную трубу к газопроводу. Теперь слесари второй день подряд выливают воду из магистрали.

Когда же восстановится газоснабжения, говорится 2 сентября в сюжете ТСН.16:45.

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С газовой магистрали слесари ведрами сцеживают воду. Сколько времени понадобится, чтобы освободить трубу от жидкости, мастера не знают.

Газ в двух десятках многоэтажек исчез в последний день лета. В газопроводе образовался водяная пробка, которая заблокировала трубу. Откуда вода — специалисты вычислили на следующий день.

"Ремонт делали в квартиры на кухне. Сняли колонку котел и поставили ее обратно. И неправильно подключили", — объясняет начальник аварийной службы Сергей Коваленко.

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Владельцы квартиры, где подключали водонагреватель ничего не объясняют, и ни с кем не общаются. В свою очередь жители микрорайона массово переходят на электричество.

Газовики считают убытки и собираются судиться с виновниками, чтобы получить компенсацию. В то же время просят горожан не вмешиваться в систему газоснабжения, потому что это опасно. Возобновить газоснабжение во всех домах микрорайона быстро не удастся, говорят они. Сначала должны просохнуть трубы, а уже потом после проверки газ подключать поквартирно.

По оптимистичным данным аварийщиков, подключат людям газ только завтра вечером.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме, погибли два человека.

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