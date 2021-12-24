В Кропивницком осудили мужчину, который загрузил из Интернета детское порно

В Кропивницком осудили мужчину, который загрузил из Интернета детское порно

Также осужденный должен уплатить государству 21795 грн за проведение экспертиз.

В Кропивницком осудили мужчину, который скачал из Интернета детское порно. Его приговорили к 2 годам лишения свободы, однако заменили этот срок испытательным.

Также читайте Загружал детское порно и публиковал в Telegram: в Хмельницкой области будут судить несовершеннолетнего парня

Об этом идет речь в приговоре Кировского районного суда города Кировограда, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина установил специальное программное обеспечение и скачал из Интернета детское порно. В то же время, подозреваемый не распространял запрещенные материалы, однако его разоблачили правоохранители.

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся, однако не объяснил мотивы поступка.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 301-1 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы, запретив работать в школах, детсадах и участвовать в массовых мероприятиях для детей. Однако судья освободил подозреваемого от отбывания наказания, назначив один год испытательного срока. Также осужденный должен уплатить государству 21795 грн за проведение экспертиз.

Читайте также: