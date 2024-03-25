В Крыму гремели взрывы: какие "сюрпризы" для Путина и что известно о последствиях "бавовны"

Во временно оккупированном Крыму есть новые поражения и затопленные вражеские корабли.

Взрывы, как начались 23 марта, так до сих пор не заканчиваются. Во временно оккупированном Крыму Черноморский флот РФ теряет все новые суда, снова есть поражения и затопленные корабли. Все, что известно о трехдневной атаке на банки ЧФ РФ и не только, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Поздно вечером 23 марта в Крыму была объявлена воздушная тревога, после чего раздалось по меньшей мере шесть мощных взрывов. Говорят, взрывы раздавались со стороны Казачьей бухты, в 15 км от Севастополя, а путинский мост снова перекрывали.

Вы будете смеяться, но оккупанты написали сначала, что это у них горит трава.

Несмотря на то, что о мощных взрывах местные сообщали из Джанкоя, Севастополя, в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент, представители окупантов заверили: "Над Крымом активно работает ПВО".

Минус корабли

Оккупанты же кричат, что это была едва ли не самая массированная атака на полуостров за всю войну. Впоследствии в телеграмм-канале "Страткома ВСУ" заявили, что Силы обороны Украины успешно поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

А телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что атаке подвергся главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ. Об этом попадании в этот объект также сообщили Osint technical, написав:

"Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России".

После этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил "летчиков и моряков за успешную боевую работу".

Сколько окупантов ликвидировано

Впоследствии телеграмм канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате атаки на пункт связи ЧФ РФ по улице Руднева, 34 окупантов сразу получили почетный статус "200", еще десять стали "трехсотыми".

Что известно об уничтоженных кораблях

Словом, российский "Азов" – это крупный десантный корабль проекта 775М, построенный в польском Гданьске, вошел в состав флота в 1990 году. Водоизмещение корабля 4080 тонн, длина 112,5 метра, ширина 15 метров, осадка 3,7 метра, вмещает экипаж из 87 человек.

Вооружение ПДК "Азов" составляют: артиллерийская установка АК-176, две шестиствольные артиллерийские установки АК-630, система залпового огня УМС-73 "Град", четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

ВДК "Ямал" имеет все те же характеристики, однако на его вооружении 2 сдвоенных 57 мм артиллерийских установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела" -2". На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Сколько ракет было выпущено в общем — неизвестно. Гауляйтер Развозжаев сообщал о перехвате средствами ПВО "более 10 ракет", но что-то пошло не так и ПВО оказалось дырявым. Более того, в Севастополе закрыли укрытие, поэтому людям даже негде было спрятаться.

Поражение "Ямала" подтвердили и в украинской разведке. Там рассказали о деталях повреждений.

"По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", — говорилось в сообщении.

А уже к утру 24 марта история повторилась и временно оккупированный Севастополь снова проснулся от взрывов. Утро в Гвардейском, так сказать, началось не с кофе.

Пожар на нефтебазе

Неизвестные дроны влупили по нефтебазе, после чего начался масштабный пожар. Что интересно, эта нефтебаза находится прямо у железнодорожной станции Остряково. Впоследствии местные начали сообщать, что возможно попадание и в гарнизон Гвардейского, и рассказали о последствиях атаки.

Традиционные взрывы

25 марта Севастополь традиционно подхватил эстафету и снова начал день со взрывов. Пока неизвестно, есть ли попадание, впрочем, вытекла информация, что атака 24 марта была не только по нефтебазе, но и по российскому разведывательному кораблю "Иван Хурс". Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на источники.

"В ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было запущено 18 ракет. Сбиты 11 из них. Повреждены БДК "Азов" и "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс", — говорилось в сообщении.

Что известно о корабле "Иван Хурс"

По данным источников ASTRA, в "Иван Хурс" попали сразу 2 ракеты. О пострадавших неизвестно. На сколько поврежден корабль, еще проверяют.

Напомним, что в мае 2023 года этот корабль уже был поврежден, за ним несколько часов охотились украинские надводные дроны "Магура". Тогда корабль-разведчик РФ выполнял задачи в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежка за компонентами американской системы противоракетной обороны.

А нарекли его в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах — вицеадмирала Ивана Хурса. Вместить корабль мог 131 человека и выдержать 4 тонны нагрузки. Разработчики рассматривали, что такой корабль, как "Иван Хурс", может выступать в роли "флагмана сетевой центрической войны" и стать координатором действий для целой эскадры или корабельной ударной группы, находящейся во взаимодействии с авиацией и сухопутной армией.

Кроме того, 25 марта в эфире телемарафона "Единые новости" начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что минуснули в Крыму не только корабли, но и российских руководителей.

"Это действительно мощный удар по логистике, это мощный удар по управлению войсками. Потому что опять-таки среди перечисленного фигурирует и командный пункт, и офицерский состав. Соответственно происходит переориентация управления войсками, переориентация сил и средств, поскольку потеряны конкретные руководители", — сказала Гуменюк.

И вдобавок, она отметила, что "бавовна" в Крыму не заканчивается, работы еще много. Итак, ждем.

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В КРЫМУ ПРОГРИМЕЛИ ВЗРЫВЫ! Для Путина есть сюрприз!