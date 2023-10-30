В Крыму прогремели мощные взрывы, а Шойгу хочет переговоров: главные события за день

В Крыму утро для оккупантов снова началось не с кофе – с самой ночи ВСУ накрывали позиции врага на западе полуострова.

Во временно оккупированном Крыму 30 октября снова раздалась воздушная тревога и прогремели мощные взрывы. И пока довольные крымчане выкладывают видео с пролетом ракет и потугами российской ПВО, глава Минубивств Сергей Шойгу внезапно захотел переговоров с Украиной.

Детальнее в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

В Крыму утро снова началось не с кофе – с самой ночи ВСУ накрывали окупантов на западе полуострова. Захватчики вопят – на них летят Storm Shadow и ATACMS. Есть прилеты по "жирным" целям. Гауляйтер Севатосполя Развлекаев, несмотря на взрывы, просит не паниковать и не снимать работу ПВО. Но его никто не слушал.

На опубликованном в Сети видео видна работа российской ПВО, скорее всего комплекса с-400 где-то на Западе полуострова. Поэтому благодарим крымчан за демаскированную позицию врага, наши воины найдут ракету и для этой установки.

То, что утро у окупантов не оказалось легким, пишут и военные телеграмм-каналы. Громко было в севастопольской бухте, где, по словам россиян, их флот пускал дымы. Оккупанты реально напряглись, потому что по их словам, эта атака – одна из самых массированных за время полномасштабной войны. Утверждают, что ВСУ таким образом пытаются перегрузить силы ПВО оккупантов.

В минуубийств РФ отчитываются, что Крым якобы атаковали 8 британских ракет Storm Shadow. Все они, конечно, "сбили", а в местных пабликах уже начали восхвалять работу российской ПВО. Но на самом деле радоваться россиянам особенно нечему. Атакуют Крым с ночи, так что удачные попадания таки были.

О поражении действительно важной цели отчитались в Страткоме ВСУ: "В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма".

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О каком именно стратегическом объекте ПВО говорится в ВСУ, не уточняют. Впрочем, смолчать не смогли сами российские телеграмм-каналы. На самом деле прилетело в Оленовку. Это небольшое село на самом западе Крыма. Как пишут журналисты проекта "Крым Реалии", там у окупантов действительно была база ПВО. ВСУ уже атаковали ее в августе 2023 года. Тогда у Буданова заявили, что ракетным ударом удалось поразить российскую передовую систему ПВО С-400 "Триумф", ориентировочной стоимостью $1,2 млрд. На этот раз о потерях говорят сами россияне.

"Ракетная атака была совершена 30 октября в районе 3 часа ночи неподалеку от села Оленевка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ. 17 российских военнослужащих ранены. Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению", — отметили в российском телеграм-канале ASTRA.

К сожалению, 30 октября Россия вела огонь по мирным украинцам. Больше всего досталось Одессе, где оккупантам удалось попасть в судостроительный завод. По словам главы Одесской ОВА, вражеская ракета попала в административное здание, а также повредила технику предприятия.

Между тем в минубивствах РФ что-то начали думать о мире. По словам Шойгу, Россия готова к мирному сосуществованию с Западом, но переговоры следует вести по реалистическим началам. Это он так намекает, что Украина должна отказаться от оккупированных территорий. Не дождется.

Ну а потом российский министр по привычке начал наваливать дурака и путинские мечты: говорил о каком-то воображаемом многополярном мире, справедливом мироустройстве и новой архитектуре безопасности. Интересно, что сказал это Шойгу на международном форуме в Пекине.

Возможно, таким "миролюбивым" образом, россияне решили выслужиться перед старшим братом из китайского ЦК? Ну потому что не гоже в гостях рассказывать, как им повсюду грезятся нацисты, правда? Особенно после событий в Дагестане и "охоты" на евреев.

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В Крыму прогремели мощные ВЗРЫВЫ! Шойгу хочет ПЕРЕГОВОРОВ с Украиной!