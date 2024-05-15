В Крыму пылают оккупанты, а Россию атакуют беспилотники: что известно об "адской" ночи

В Минобороны РФ свирепствуют. Там заявили, что в ночь на 15 мая Украина нанесла массированный ракетный удар по Крыму и не только.

В Крыму снова пылают оккупанты. В ночь на 15 мая громко было в Севастополе, а именно над ключевым для оккупантов аэродромом Бельбек, где базируются десятки истребителей. Над военным объектом было зарево, а местные утверждают, что слышали даже звуки дальнейшей детонации. Взорвалось также и в России — в Ростове, Белгороде, Курске и Брянске.

Чем били и куда попали в Крыму и не только? Все детали рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Массированный удар по Крыму

В Минобороны РФ свирепствуют. Там заявили, что в ночь на 15 мая Украина нанесла массированный ракетный удар по Крыму и не только. Под ударом оказались еще несколько российских регионов. Оккупанты утверждают, что били сразу несколькими видами оружия, в том числе американскими и французскими ракетами разных типов, а также дронами.



“В минувшую ночь пресечен ряд попыток киевского режима осуществить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб «Hammer», американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного .

Очередными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова, две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области. БПЛА была уничтожена над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области”, - заявили в Минобороны РФ.

Но здесь важны детали. Около 2 ночи гауляйтер Севастополя Развожаев начал взывать о громкой работе ПВО над городом. Он признал, что ракетами атакуют именно аэропорт Бельбек, однако не рассказал о реальных последствиях этого удара. Доложил только о падении обломков. Но от правды не уйдешь.

За считанные минуты в Сети уже было первое подтверждение последствий удара, а именно фото зарева над Бельбеком. Что-то непохоже на простое падение обломков. К тому же местные слышали еще и повторную детонацию, что свидетельствует о том, что ракеты попали в цель.



Сегодня ночью в районе аэродрома Бельбек под Севастополем было громко, сообщают наши подписчики. Основные взрывы были в 01.55-01.56, также, вероятно, работало росПВО. После этого в течение 15 минут продолжались тише взрывы, похожие на детонацию боеприпасов. Местные жители видели зарево.

Вторая волна атаки продолжалась до 02:35. Взрывы были слышны в Евпатории и Бахчисарайском районе. Росвласти Севастополя сообщили о «падении обломков сбитой ракеты в частном секторе на улице Федоровской». Пострадавших нет.

В то же время, мониторинговая группа «Крымского ветра» на спутниковых снимках отмечает три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов», — сообщил Телеграмм-канал «Крымский ветер».

Подтверждает, что на аэродроме взрывалось и после удара также, корреспондент "Крым Реалии": "Во время обеих атак слышали взрывы, характерные для "попадания в цель"... После второй волны атаки слышали несколько взрывов, похожих на детонацию".

Пылало на аэродроме

Через час после отбоя ракетной опасности Бельбек до сих пор пылал, сообщил проукраинский Телеграмм-канал "Крымский ветер". Площадь возгорания только увеличивалась, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало в разы больше, а сами пожары — сильнее, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки. Время съемки 03.41. Все сбили, да?”, – сообщил Телеграмм-канал.

Другой телеграмм-канал "Голос Крыма" добавил интересную деталь. На аэродроме Бельбек в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2, а также Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России. Очень жирная цель для ВСУ.

Местные же прокремлевские СМИ публикуют фото вероятно обломков от сбитых ракет и упавшие неподалеку от Севастополя несдетонированные суббоеприпасы.

Прилетело в Ростове

Было громко и в самой России. По словам губернатора Ростовской области, к ним ночью прилетели два неизвестных БПЛА и попали по топливной базе кафиров.

Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, вспышка топлива это не вызвало. Пострадавших нет”, — говорится в заявлении губернатора.

Также россияне заявили о сбитии БПЛА над Курщиной, Брянщиной и Белгородщиной. Данных о повреждении или попадании пока нет. Но атаки беспилотников на этом не закончились. Похоже, по крайней мере, один из них прорвался вглубь России. Около 9 утра россияне были вынуждены остановить работу аэропортов в Казани и Нижнекамске в Татарстане. Позже там якобы сбили БПЛА.

И еще один любопытный факт в придачу. Из-за сложностей с авиасообщением в Казань не смогла вовремя прибыть официальная делегация террористической группировки Талибан.

“По данным «Базы», самолет с чиновниками Исламского эмирата Афганистана (в настоящее время практически никем непризнанное государство) должен был вылететь из Москвы в Казань в 08.45, однако до сих пор задерживается из-за утренней атаки беспилотника.

Делегация Талибана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизе примет участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«База» сообщала, что ранее над Верхнеуслонским районом был сбит дрон. Минобороны заявило, что беспилотник был сбит сегодня в 7:30. В течение более полутора часов небо над Казанью и Нижнекамском было закрыто из-за угрозы воздушной атаки”, — сообщил Телеграмм-канал “Baza”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “БЛ…! ЧТО ЭТО ТАКОЕ!” В КРЫМУ — ГРОМКИЕ ВЗРЫВЫ И ДЕТОНАЦИЯ! Люди снимают видео!

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