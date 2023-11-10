В Крыму снова горячо: как ВСУ и ГУР отправляют Черноморский флот России на дно

Очередное зажигательное утро в Крыму – не успели оккупанты оправиться от потери ракетного корвета "Аскольд", как им прилетела добавка.

В Черноморском флоте РФ снова не досчитались корабли! Но это еще не всё. Есть потери и среди личного состава.

Об успешной операции ВСУ подробнее идет речь в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

10 ноября около 6 утра в селе Черноморское вблизи Евпатории раздалось 5 взрывов. В местных телеграмм-чатах – паника. Люди жалуются, что в соседних домах посыпались окна. Впоследствии проукраинский телеграмм канал "Крымский ветер" опубликовал кадры, где слышны взрывы.

По информации "Крымского ветра", что-то попало в казарму окупантов. Приехали на место и российские водолазы. Это свидетельствует о том, что есть кого вытаскивать и из под воды.

В Минобороны РФ традиционно говорят, что ничего не случилось, а российская ПВО якобы сбила 2 ударных дрона. На что они вообще рассчитывают? Они хотят обмануть крымчан, которые сами проснулись от взрывов или "скрепцов из российской глубинки?

Да, видео прилета уже свободно гуляет по сети. Будто набрали в рот воды и все без исключения крымские гауляйтеры. А еще вчера они все скопом съехались помянуть другого изменника Украины Стремоусова. Ага, это тот херсонский городской сумасброд, который пел о "Русской Амазонке" и русских египетских пирамидах.

Напротив же в Крыму удалось потопить 2 скоростных десантных катера. И никакими не БПЛА, а именно надводными беспилотниками. Эту информацию уже подтвердили в ГУР и показали видео.

Корабль класса "Серна" может перевозить до 45 тонн груза, то есть потянет танк, или около сотни человек. После потери крейсера "Москва", который был огромной плавучей системой ПВО для их флота, на "Сернах" начали возить ЗРК "ТОР" для прикрытия других ракетоносителей. В теории, такими кораблями можно подвозить и полезные грузы войскам, если нет возможности сделать это по суше.

Приключения окупантов в украинском Крыму на этом не закончились. По информации ГУР, в начале месяца в Симферополе "мобики" до смерти забили своего командира и скрылись в РФ.

Теперь действительно, как в песне, полковнику никто не напишет. Не менее хорошие новости для украинцев и из Брянщины. Там какие-то неизвестные, но хорошо вооруженные господа, "задвухсотили" подполковника местного ФСБ. Об этом пишет один из российских телеграмм каналов.

Ну что можно сказать, 10 ноября запомнится оккупантам надолго. Как говорят у Буданова, справедливое возмездие найдет каждого.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РФ идет НА ДНО! Блестящая операция ГУР: в Крыму снова горячо!