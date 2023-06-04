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В курортном Очакове тревога звучит каждый час: оккупанты заменяли Кинбургскую косу и оттуда ежедневно бьют по городу

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В курортном Очакове тревога звучит каждый час: оккупанты заменяли Кинбургскую косу и оттуда ежедневно бьют по городу

Колись одне із місцевих підприємств зберігало і сушило пшеницю з усього району, ворог випустив по підприємству “Іскандер”.

Город не могут восстанавливать, потому что бригады просто не готовы работать под обстрелами.

Расстрелянный, но не покоренный Очаков ежесуточно обстреливают оккупанты из Кинбурнской косы, выпуская ракеты и снаряды. Из-за постоянных ударов город покинула половина жителей. А остающиеся вынуждены жить в опасности, говорится в ТСН.

Еще позапрошлым летом по этим улицам ходили отдыхающие, а ныне на пустой улице у моря 85-летняя Анна Ивановна сидит сама. "Мужа в воскресенье похоронила своего родного, как же я его покину", — говорит женщина.

В ее доме разбиты стены и окна, дыры затянули пленкой.

Оккупанты не дают покоя горожанам, ни днем ни ночью. Враг из Кинбурской косы стреляет из тяжелой артиллерии. “Целят в основном в местное население, прикрываясь тем, что они работают по скоплению нашего личного состава. Очаков стерпели все и противокорабельные ракеты были, "Искандеры" и "Калибры" и Ха-101 и Х-555", — рассказывает военнослужащий Кузьмич.

Город маленький, а стал еще меньше. Многие разрушенные дома и многие жители, выехавшие из Очакова, из 15 тысяч остались едва половина. “После начала боевых действий уехало 30 процентов, но больше всего уехало людей 9 января, когда был мощный взрыв в городе, который почувствовали в Коблево, Николаеве и Одессе и соседних общинах. У нас было повреждено 70 процентов жилых домов”, — рассказывает заместитель городского головы Очаковского Алексей Васьков.

Сейчас справились с многоэтажками, теперь латают крыши и стекла в частном секторе. Катастрофически не хватает строительных материалов, хотя волонтеры чем могут помогают, а главное не хватает строителей. “Главная проблема – отсутствие бригад. Далеко не каждая бригада соглашается работать под обстрелами, у нас были случаи, когда во время обстрелов люди были на крыше. Многие бригады уехали из города, потому что жизнь самая дорогая”, — отмечает Васьков.

Близость врага, окопавшегося на косе, держит город в напряжении. Предсказать, когда враг начнет стрелять, никто не может. Оккупанты уничтожают не только дома, но и элеваторы и коммунальную инфраструктуру.

Когда-то одно из местных предприятий хранило и сушило пшеницу со всего района, враг выпустил по предприятию "Искандер". Сгорели сушки, цеха – элеватор практически остановился. Местные фермеры теперь не знают, что делать со своим урожаем, где хранить и сушить. "В этом сезоне решили только рапс и подсолнечник, а зерновые и пшеница будет проблема в нашем Очаковском районе, будут хранить на своих складах или продавать под уборку с поля по низкой цене", — говорит руководитель предприятия Александр Сытник.

Кинбургскую косу оккупанты перекопали и заминировали. Прикрываясь местными, еще там стреляющими, стреляют из пушек и РСЗО по Очакову, в городе днем сигнал тревоги включается почти каждый час.

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