В курортной Кирилловке током убило 22-летнего работника аттракциона: подробности

Парня пытались реанимировать отдыхающие, но безрезультатно.

В Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.

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Об этом ТСН.ua рассказали в пресс- служба Нацполиции Запорожской области.

Несчастный случай произошел вчера, 6 июля в Кирилловке на аттракционе "Горка". При обслуживании этого комплекса работника поразило электрическим током. Медики "скорой" оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но он умер на месте происшествия.

Правоохранители установили, что 22-летний парень из Кривого Рога неофициально работал и обслуживал надувной комплекс "Горка".

"По факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, который установлен на побережье моря", — рассказала ТСН.ua спикер пресс-службы Нацполиции Запорожской области Виктория Тлустова.

Она добавила, что санкция вышеназванной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Напомним, что Мелитопольском районе Запорожской области в поселке Приазовское произошел несчастный случай. На детском аттракционе смертельно травмирован 14-летний подросток.

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