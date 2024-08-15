В Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен более 100 россиян за раз: появилось видео

Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских солдат в Курщине РФ.

Соответствующее видео ТСН.ua обнародовал на своем YouTube канале.

Пленные – это бойцы 488-го гвардейского мотострелкового полка и подразделения "Ахмат".

"И это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз", – говорится в описании под видео.

Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.

Отметим, в статье The Washington Post говорится, что украинская операция в Курской области показала хрупкость системы президента России Владимира Путина и заставила граждан его страны заинтересоваться войной.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 102 пленных россиянина ЗА РАЗ! Вот улов на Курщине!