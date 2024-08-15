В Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен более 100 россиян за раз: появилось видео

Пленные россияне – это бойцы 488-го гвардейского мотострелкового полка и подразделения "Ахмат".
Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских солдат в Курщине РФ.
Соответствующее видео ТСН.ua обнародовал на своем YouTube канале.
Пленные – это бойцы 488-го гвардейского мотострелкового полка и подразделения "Ахмат".
"И это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз", – говорится в описании под видео.
Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.
Отметим, в статье The Washington Post говорится, что украинская операция в Курской области показала хрупкость системы президента России Владимира Путина и заставила граждан его страны заинтересоваться войной.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 102 пленных россиянина ЗА РАЗ! Вот улов на Курщине!
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