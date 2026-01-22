- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 551
- Время на прочтение
- 4 мин
В квартире +5 градусов, а в доме идет "дождь": Киев на грани выживания из-за отключения света и отопления в результате атак РФ (фото)
Несмотря на сложную ситуацию, энергетики обещают стабилизировать систему, но призывают готовиться к тому, что февраль может оказаться не менее сложным.
Киев находится в самом глубоком энергетическом кризисе с начала полномасштабного вторжения. Системные атаки России по критической инфраструктуре фактически уничтожили собственное поколение города. Пока энергетики круглосуточно пытаются сшить систему, украинцы выживают в замерзающих квартирах, где температура кое-где опускается до нуля градусов.
Сайт ТСН.ua рассказывает, какая ситуация в столице на 22 января.
Дома буквально дышат паром: ситуация с отоплением
Киевские власти и коммунальные службы работают в непрерывном режиме, однако масштабы повреждений остаются критическими.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что ситуация с теплом остается сложной из-за повторных ударов врага.
«На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За минувшую ночь подключили тепло к 270 домам. Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января», — отметил Кличко.
Однако запуск тепла после продолжительного отсутствия часто сопровождается авариями. Из-за перемерзания систем во многих районах рвутся трубы.
Жители Оболони, Русановки и Позняков сообщают о настоящих «стихийных бедствиях» внутри домов.
Так, на Оболонской площади система отопления замерзла, трубы лопаются, заливая щитовые. Люди вынуждены выносить нечистоты вручную, поскольку канализация также вышла из строя.
«В квартире +5 градусов нет отопления уже 4 день. Вода горячая также отсутствует, холодная, но напор небольшой. Спасает, что есть газ — живу на кухне, здесь хоть чуть-чуть можно согреться», — рассказала ТСН.ua жительница одного из панельных домов на улице Харьковское шоссе Александра.
На улице Ахматовой прорыв системы вызвал «дождь» в общем коридоре высотки.
«Мне 70 лет, живу сама. Света нет целый день сегодня, перед этим тоже почти не было. Отопление нет, холод ужасный, сплю под четырьмя одеялами. Самая большая беда — электроплиты, даже чай нагреть нельзя. „Пункт несокрушимости“ в нескольких километрах, но я туда не дойду — боюсь, что просто упаду на такой дороге — все покрыто льдом. Что тогда вообще делать», — делится жительница Борщаговки Людмила.
На Русановке при запуске тепла затопило счетчики.
Когда тепло наконец-то подают, многоэтажки буквально «дышат» через щели — пар уходит из всех отверстий из-за запуска газовых котлов и резкой смены температур.
Тем временем высотные дома превратились в ловушки. Из-за отсутствия света не работают лифты. Пожилые люди часами ждут на первых этажах, не имея возможности подняться к своим квартирам.
Жизнь без графиков: энергетический коллапс
Графики отключений в Киеве не работают уже около двух недель.
Энергосистема города находится в глубоком аварийном режиме.
По данным ДТЭК, даже после заживления критической инфраструктуры (больниц, водоканалов) на жилищный сектор мощности почти не остается.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что собственная генерация внутри Киева практически уничтожена. Город полностью зависит от наружных линий электропередач. По его словам, как только появляется свет, люди одновременно включают все приборы, увеличивая потребление втрое. Это приводит к новым авариям.
Он также рассказал о напрасных ожиданиях от потепления. Даже если температура на улице поднимется, это прибавит всего 1,5–2 часа света в сутки.
“Пункти незламності” и мобильные кухни
Столица пытается адаптироваться. В городе развернуто около 1300 «Пунктів незламності». Представитель КМВА Екатерина Поп сообщила, что в ближайшее время могут заработать опорные пункты с возможностью ночлега, как только поступят уточнения от правительства.
Школы Киева находятся на каникулах до 1 февраля, однако для детей создано 284 специальных класса с резервным питанием. Также ГСЧС разворачивает мобильные кухни для обеспечения людей горячей едой — их работает 41, еще столько же в резерве.
Из — за отсутствия базовых услуг закрываются некоторые заведения питания и сферы услуг. Бизнес, у которого нет мощных генераторов, просто не выдерживает.
Как выжить в квартире без света и тепла: советы полиции и экспертов
Национальная полиция призывает киевлян соблюдать правила базовой готовности. Если ваша квартира превращается в ледяную ловушку, действуйте по следующему алгоритму:
Создайте «зону тепла»
Не пытайтесь обогреть всю квартиру, советуют в МВД Украины. Выберите одну, самую маленькую комнату, завесьте окна плотными одеялами. Используйте принцип многослойности в одежде и грелки.
Сделайте стратегический запас (на 3–5 суток)
Вода — 2-3 литра питьевой на человека и техническая вода.
Еда — продукты, не требующие варки: консервы, батончики, сухофрукты.
Деньги — держите запас наличных, поскольку терминалы во время блекаутов не работают.
Чемодан первой необходимости
В ней должны быть документы, лекарства, повербанки, фонарики, теплые вещи и средства личной гигиены. Не забудьте про корм для домашних питомцев.
Безопасность во тьме
Ограничь пребывание на улице в темное время суток. Если вам нужна помощь, место для обогрева или информация о ближайшем укрытии — звоните 112. Если мобильная связь исчезла, пытайтесь найти Wi-Fi (многие провайдеры работают на аккумуляторах) и обращайтесь через приложение 112 Ukraine.
