"В квартире на 5-м этаже погибла целая семья": что известно об ударе России по Харькову

Жилой дом, который обстреляли россияне

Реклама

В Харькове из-за массированного обстрела жилого дома погибла вся семья — двое детей, их отец, мать и бабушка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. В этом доме погибло 7 человек, среди них двое детей. Вместе с детьми погибла вся их семья. Действительно сейчас под завалами могут быть люди. Мне известно, что там может быть два человека, но эта цифра может как увеличиваться, так и уменьшаться. Враг по этому дому бил целенаправленно: 5 "Шахедов" заходили с разных сторон. То есть это не был случайный обстрел, а целенаправленный удар, пока люди спали. Это произошло в 5:00 утра", — сказал он.

Реклама

Также начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил подробности гибели семьи в Харькове.

"В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Муж с женой, 16-летний мальчик и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК", — написал он.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 5 ШАХЕДОВ БИЛИ В ЭТУ БАГАТОПОВЕРХОВКУ! ГИНУЛИ ЦЕЛЫЕ СЕМЬИ! НАЖИВО ИЗ ХАРЬКОВА

Напомним, 18 августа Харьков атаковали российские беспилотники. Вражеские дроны ударили в Индустриальном районе города. Количество погибших постоянно растет.