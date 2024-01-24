"В квартире уцелели только унитаз и сумка с платьями": волонтер о ракетном ударе по Харькову

Ракетный удар РФ по Харькову 23 января разрушил квартиру волонтера Насти Овчаренко. После атаки в квартире уцелели только унитаз, который виден теперь с улицы, и чемодан с вечерними платьями.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

"Мы вышли из квартиры, дошли до автомобилей и начался обстрел. Одна из ракет прилетела прямо нам в квартиру. Ракета разрушила квартиру, дом, у нас не осталось ничего. Ничего, кроме унитаза, который вы все видите. А, нет, соврала. Из-под завалов мы вытащили один мой зеленый чемоданчик, в котором я хранила свои вечерние платья. Так что на день развала России, на день нашей Победы, у нас есть пару платьев", — рассказала женщина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета уничтожила все! На стене остался только унитаз!

Удар по Харькову ракетами С-300

Оккупационные войска России поздно вечером, 23 января, ударили ракетами С-300 по Харькову с территории Белгородской области. Пока известно о девяти пострадавших, среди них – 4-летний ребенок.

В больницу госпитализированы четверо местных жителей: два мужчины и две женщины. Состояние пострадавших медики оценивают как среднее.

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