В Лавре на Трапезном храме почернели кресты: что произошло (фото)

На протяжении последних суток в соцсетях бурно обсуждали загадочное событие в Лавре, а именно — заметное потемнение купольных крестов на крыше Трапезного храма Антония и Феодосия Печерских. Одни из пользователей соцсетей испуганно считают, что это нехороший знак, другие высказывают мнение, что никакого потемнения нет, а возможно кто-то отредактировал фотографии в Fotoshop.

Как выяснилось, этой дискуссии предшествовали заявления представителей УПЦ и ПЦУ.

Сначала один из интернет-ресурсов, приближенный к УПЦ, на днях процитировал наместника Лавры Павла так: "Сегодня даже на Трапезном храме потемнели кресты после "богослужений" таких "великих" горе-украинцев", — сказал Павел Лебедь.

Впоследствии в ПЦУ отреагировали на такое заявление. Митрополит ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook написал, что кресты потемнели во времена УПЦ МП.

"Лживое шаманство вместо православия. Это — верование Павла Лебедя с пресными, — написал Зоря. — С его подачи сегодня тысячами растиражировали на своих страницах сторонники МП в Украине "новость" о "знамении", якобы именно 12 марта на Трапезном храме Лавры потемнели кресты, и связывает Павел это с богослужением ПЦУ и действиями государства. Только вот факты свидетельствуют об обратном. На фото, сделанных 7 января, видно, что кресты на Трапезном храме выглядели так же, как и в марте. Если поискать в сети, то можно увидеть таких фото много – как раз с тех времен, когда в Трапезном хозяйничал Павел и МП, то есть они покинули храм уже с потемневшими крестами, так что если и трактовать это как знак, то скорее как знак служения в Лавре Павла и его единомышленников. Какое исполнено ложью и шаманизмом вместо правды и православия".

Журналист ТСН.ua для выяснения обстоятельств посетил Киево-Печерскую Лавру. Как оказалось, кресты на этом храме действительно выглядят темнее по сравнению с крестами на других церквях Лавры. Более значительное потемнение наблюдается с восточной стороны почти на всех крестах храма.

14.03.2023. Кресты на Трапезном храме. Вид с восточной стороны

«Кресты потемнели еще несколько лет назад. Насколько известно, достаточно долго не было реставрации, потому и возникла такая ситуация. Сейчас люди приходят, фотографируют кресты и удивляются этому», — рассказали нам сотрудницы заповедника, которых мы встретили у храма.

14 марта 2023г. Трапезный храм Лавры

В свою очередь, в Национальном заповеднике Киево-Печерская Лавра высказали свою позицию относительно «знакового» потемнения крестов именно на этом храме.

"Кресты темные уже много лет, потому что их позолотили в 60-х годах. Последняя реставрация проходила в конце 60-х — начале 70-х годов. Последние лет 20 они выглядят такими. Позолотить их — это очень дорогая работа. Например, лет 10 поэтому позолотили крест на большой Лаврской колокольне, поэтому он выглядит ярко. Кресты на Трапезном храме не обновляли в последнее время. В прошлом году мы их выровняли, потому что они немного наклонились", — рассказал заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний.

14 березня 2023 р. Хрест на Трапезному храмі Лаври

К этому он добавил, что нужно учитывать, что покрытие на крестах взаимодействовало с атмосферными осадками, в том числе – с кислотными дождями. Кроме того, Константин Крайний добавил, что имеет значение и то, под каким углом смотреть на кресты и с какой стороны в это время находится солнце.

14.03.2023 Хрести на Трапезному храмі Лаври

Напомним, в конце января в соцсетях разгорелся скандал из-за видео, записанного в Трапезном храме. На видео можно увидеть, как в этом здании проходит концерт. Последний, в свою очередь, по мнению многих украинцев, имел признаки рокстиля, но официально в Нацзаповеднике это опровергли.

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