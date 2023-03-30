В Лавре на Трапезном храме почернели кресты уже с другой стороны (фото)

Несколько недель назад кресты на крыше Трапезного храма Антония и Феодосия Печерских были черными только с восточной стороны, сейчас они выглядят почерневшими также с западной стороны.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua из Лавры.

Когда в начале марта странное потемнение крестов заметили пользователи соцсетей, они назвали его знаковым событием и недобрым знаком. Однако выяснилось, что кресты темные еще со времен УПЦ МП. Сотрудницы заповедника рассказали нам, что кресты потемнели несколько лет назад.

В Национальном заповеднике Киево-Печерская Лавра подтвердили, что кресты темные уже много лет, потому что их позолотили в 60-е годы. Последняя реставрация проходила в конце 60-х – начале 70-х годов. Последние 20 лет они выглядят такими, подчеркнул заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний.

Он добавил, что нужно учитывать, что покрытие на крестах взаимодействовало с атмосферными осадками, в частности с кислотными дождями. Кроме того, имеет значение и то, под каким углом смотреть на кресты и с какой стороны в это время расположено солнце. Сейчас видно, что кресты будто почернели с другой стороны за последние несколько недель. Возможно, именно это повлияло на их вид сегодня утром.

На Трапезном храме почернели кресты с другой стороны / Фото: ТСН.ua

На Трапезном храме почернели кресты с другой стороны / Фото: ТСН.ua

Напомним, в Киево-Печерской Лавре 30 марта снова собрались поклонники московской церкви. Около двухсот верующих преградили живым щитом входы в храмы. На территорию заповедника пришла комиссия, которая должна начать передачу имущества от монастыря государству, однако люди выгнали ее.

УПЦ МП освобождает нижнюю лавру Киево-Печерского монастыря: последняя утренняя служба состоялась сегодня

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