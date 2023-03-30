В Лавре снова собрались поклонники московской церкви: фото, видео

В четверг, 30 марта, в Киево-Печерской Лавре собралось около 200 поклонников московской церкви в Украине. Территория монастырского комплекса полуокружена полицией с автоматами.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua из Лавры.

По его словам, верующие были на территории комплекса. Впоследствии ушли из нижней Лавры к центральному входу встречать комиссию. Она, по утверждениям верующих, должна инспектировать Лавру и, возможно, выселять монахов. Утром с территории Лавры выезжали фуры.

Фото: ТСН.ua

Впрочем, похоже, что люди настроены враждебно комиссии. В частности, верующие перегородили живым щитом входы в храмы.

К слову, в Лавре лично находится и начальник Печерского управления полиции Киева Андрей Дуброва.

УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры

Выселение УПЦ МП из Лавры

УПЦ МП до 29 марта должна окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение.

Накануне верующие московской церкви собрались на молитву. На территории было очень много священников и монахов. Они съехались со всей Украины.

Ближе к вечеру произошло неординарное событие: часть братии монастыря решила перейти в Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний принял монахов под свою опеку.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разрыве договора с УПЦ МП. Глава государства объявил, что Украина делает еще один шаг для укрепления своей духовной независимости.

Скандальный митрополит Павел обратился к президенту и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Также он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы должен принять митрополита Онуфрия и членов синода, когда они без предупреждения пришли под Офис президента.

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