В Лавре священник московского патриархата сломал журналисту камеру (видео)

Сегодня, 30 марта, в Киево-Печерской Лавре снова собрались сотни поклонников московской церкви в Украине. Они отказываются выселяться из заповедника, так что дело доходит до столкновений.
В Лавре священник московского патриархата сломал одному из журналистов камеру.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
На видео с места событий видно, как священники УПЦ МП, их поклонники и журналисты идут по территории Лавры. На кадрах слышны разъяренные голоса поклонников московской церкви. Как вдруг один из священников ухватился за микрофон камеры оператора и отломал его.
Напомним, на территории Лавры поклонники московского патриархата раздают листовки с текстом о якобы "незаконности" решения выселить монахов.
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