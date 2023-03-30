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В Лавре священник московского патриархата сломал журналисту камеру (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1730
Время на прочтение
1 мин
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В Лавре священник московского патриархата сломал журналисту камеру (видео)

Фото: ТСН.ua

Сегодня, 30 марта, в Киево-Печерской Лавре снова собрались сотни поклонников московской церкви в Украине. Они отказываются выселяться из заповедника, так что дело доходит до столкновений.

В Лавре священник московского патриархата сломал одному из журналистов камеру.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

На видео с места событий видно, как священники УПЦ МП, их поклонники и журналисты идут по территории Лавры. На кадрах слышны разъяренные голоса поклонников московской церкви. Как вдруг один из священников ухватился за микрофон камеры оператора и отломал его.

Напомним, на территории Лавры поклонники московского патриархата раздают листовки с текстом о якобы "незаконности" решения выселить монахов.

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Дата публикации
Просмотры
1730
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