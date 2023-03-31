В Лавре в ход пошли палка и ведро с водой: чем все закончилось (фото, видео)

Сейчас на территории храма находится около 200 человек.

В Киево-Печерской Лавре с утра 31 марта продолжаются споры. В ход пошли уже вода и палка. Так, священник УПЦ МП вышел из храма с ведром воды и будто освятил активиста на протезе, но очень обильно облил его.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua с места события, парень отмахивался от священника палкой, но тот продолжал лить воду.

В ответ еще один активист облил священника водой из бутылки.

Отметим, что парень, облитый водой, не военный. Он представился журналистам Евгением, активистом.

Фото: ТСН.ua

Один из верующих МП стоит теперь на входе с палкой, которую отломали с плаката противников московского патриархата.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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