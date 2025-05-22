В лесах Волыни разбрасывают специальные "приманки": что это такое и почему это важно

Специалисты разбрасывают приманки от бешенства / © ТСН

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На Волыни продолжается весенняя кампания иммунизации диких животных. Во время военного положения брикеты с вакциной распространяют вручную, а не авиацией, как это было раньше. Всего за две недели на опушках лесов, лесопосадках, возле рек специалисты должны распространить почти четыреста тысяч доз.

О важности такой вакцинации и как на приманки реагируют животные - в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

В лесах разбрасывают приманки с вакциной против бешенства. На один квадратный километр надо двадцать пять таких приманок. Чтобы разложить почти четыреста тысяч доз вакцины привлечено более семисот человек. А территория разделена на специальные квадраты.

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Сергей руководит одной из таких бригад. Брикеты раскладывают на опушках лесов, вблизи рек, полей. Они имеют специфический запах мясокостной муки, которая приманивает животных. Таким образом вакцину от бешенства распространяют уже три года, с тех пор как началось полномасштабное вторжение. Однако - не везде можно оставлять приманки.

Приманки с вакциной от бешенства / © ТСН

"Там, где мы граничим с республикой Беларусь, там где просто запрещен въезд и проход обычным жителям, то на этих территориях не проводим вакцинацию", - говорит Сергей Войтюк, начальник отдела ГУ Госпродпотребслужбы в Волынской области.

Диких животных в лесах стало больше, поскольку они мигрируют. А еще - быстро размножаются, особенно лисы. Заболеваемость диких животных бешенством в последние годы тоже растет, говорят специалисты.

Через несколько дней работники госпродпотребслужбы проверяют, нашло ли животное и съело сдобренную вакцину.

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Разбрасывать приманки важно дважды в год - осенью и весной. Потому что если делать перерыв, говорят специалисты, все их старания сведутся на нет.

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