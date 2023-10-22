"В лесу меня изнасиловал": Евгения Эмеральд шокировала новым признанием о бывшем муже

Евгения утверждает, что ее бывший муж не только совершал домашнее насилие, но и домагался женщин.

Защитница Евгения Эмеральд, позывной Жанна д'Арк, поделилась новыми подробностями громкого скандала с бывшим мужем Евгением Стипанюком. Она утверждает, что женщин, пострадавших от его насилия много, а минимум одну из них мужчина изнасиловал.

В эксклюзивном интервью TSN.ua Евгения рассказала, что недавно познакомилась с бывшей супругой Стипанюка.

"Я ее искала четыре месяца, не могла ее найти. Но знала, только я публично заявлю о разводе, она появится, потому что мы с ней родные люди, сестры по несчастью. У нас есть дети. Ее сын – это теперь мой сын, моя дочь – ее дочь. Я как никто ее понимаю. Когда мы с ней общались впервые, я рыдала. Ибо эта женщина с этим жила 13 лет и никому не могла сказать об этом. Я рада, что она освободилась и тоже заговорила”, – рассказала Евгения.

По ее словам, домашнее насилие более двух лет также переживала бывшая девушка Стипанюка, которая была с ним в отношениях за год до Евгении. Она боялась говорить об этом, потому что мужчина ее запугивал, утверждает Евгения.

“После того, как я обнародовала его угрозы, мне стало писать еще больше женщин. Как оказалось, их гораздо больше, чем я ожидала. Этот человек был в отношениях даже тогда, когда делал мне предложение. Причем параллельно с двумя женщинами. И эти женщины узнали обо мне и вообще, что я существую, когда уже вышло предложение. Красивое видео, облетевшее всю страну. Все молчали”, – говорит Евгения.

Она утверждает, что Евгений Стипанюк не только совершал домашнее насилие, но и домагался женщин. Евгения показала скриншот диалога с девушкой, которая пишет, что мужчина изнасиловал ее.

“...Позже, когда я уходила, он предложил подвезти меня. Я не хотела, но 23:45 где-то было, я и согласилась. В машине он стал приставать и съехал с дороги, и в лесу меня изнасиловал. Я залетела, но сделала аборт”, – говорится в сообщении женщины, захотевшей остаться анонимной.

Фото предоставила Евгения Эмеральд / Фото: ТСН.ua

Фото предоставила Евгения Эмеральд / Фото: ТСН.ua

Евгения говорит, что не знает, сможет ли она заявить об этом публично.

"Но я буду очень счастлива, если одна из этих женщин сможет набраться сил и признаться публично", — говорит Евгения.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЕВГЕНИЯ ЭМЕРАЛЬД: Молчать я не буду! Мой муж домагался женщин! Некоторых — брал силой!"

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