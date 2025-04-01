В лесу на Волыни расстреляли мужчину и жену: женщина погибла

Женщина, погибшая на Волыни / © ТСН

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Егерь ранен, его жена погибла. Трагедия произошла в лесу на Волыни. Супруги поздно вечером возвращались домой и уже почти возле села заметили вооруженного мужчину на мотоцикле.

Почему началась стрельба и что известно о злоумышленнике — в материал корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

«Все произошло в лесу в нескольких километрах от села. Супруги возвращались из гостинцев от сына. Когда на дороге заметили мотоциклиста с оружием. Егерь начал его преследовать — тот упал, выстрелил сначала в мужчину, впоследствии — и в его жену, которая выбежала из машины», — говорит Татьяна Хомич.

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Коллеги мужчины, говорят, что егерь должен был бы вызвать полицию. Почему не сделал этого и начал догонять неизвестного сам, без оружия — пока неизвестно. В лесничестве говорят — мужчина просто делал свою работу — охота в лесах сейчас запрещена.

На Волыни убили жену егеря / © ТСН

«Очень ответственный работник всегда и фанат своего дела, отданный так работе, за что так», — говорит начальник охотничьего участка ГП «Леса Украины» Григорий Быховец.

54-летний Антон получил ранение в ногу, а его жену врачи спасти не смогли — женщина умерла в скорой. На похоронах жены мужа на костылях поддерживают соседи. В селе — шокированы.

«Люди хорошие, соседи наши, И она такая приятная женщина, на работе», — говорят люди.

Вероятного убийцу полиция задержала уже через несколько часов.

«Установили, что к совершению преступления может быть причастен 43-летний житель Луцка. Мужчину разыскали и задержали», — говорит инспектор отдела мониторинга ГУ полиции в Волынской области Игорь Ливошук.

Предварительно известно, что у него уже были проблемы с законом. Задержан родом из соседнего села и часто наведывался в местный лес, чтобы незаконно охотиться. Впрочем, такого от мужчины никто не ожидал

«Чего он начал стрелять, это же человек безоружный, в парадном одетый, легковая машина, жена сидит, как так можно? Никаких личных конфликтов, не знакомы, ничего», — говорит начальник охотничьего участка ГП «Леса Украины» Григорий Быховец.

Дата публикации 16:18, 01.04.25 Количество просмотров 27 Стрельба на Волыни! Браконьер открыл огонь по людям

Местные на камеру говорят не охотно — село маленькое, все друг друга знают. Но один из односельчан задержанного говорит, перед тем, как произошла стрельба, подозреваемый вместе с друзьями употреблял алкоголь.

В полиции дело расследуют как умышленное убийство. За совершенное мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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