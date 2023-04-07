В лифте многоэтажки Львова нашли изуродованное тело женщины

Тело обнаружили случайно, после того как жители пожаловались, что лифт не работает.

Во Львове правоохранители выясняют, что стало причиной гибели женщины, тело которой нашли изуродованным в лифте собственного дома, говорится в ТСН.

По словам полиции, о том, что не работает лифт, пожаловались жильцы дома. Когда работник лифтовой службы открыл дверь – нашли в кабине тело.

В горсовете рассказали, что женщина доехала до своего 6-го этажа, поэтому падения кабины отрицают. Жители говорят, лифт был стар и скрипел так, что ездить было страшно. "Обнаружены в кабине лифта труп женщины, 47 лет. У женщины двое детей, 10 лет и 12 лет, мужчина у нее умер 3 года назад", — рассказали в горсовете.

С детьми женщины работают специалисты.

Напомним, в начале месяца во львовской квартире взорвалась граната. Гость хозяина от полученных травм скончался, сам владелец дома оказался в больнице.

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