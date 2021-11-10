В лондонском зверинце впервые показали недавно рожденного ленивца Тэрри: видео

Работники зоосада появления малыша не ждали и даже не заметили родов.
В лондонском зверинце впервые показали недавно рожденного ленивца Тэрри. Малышу сейчас две с половиной недели, чувствует он себя хорошо и все время проводит с мамой.
Об этом говорится 9 ноября в сюжете ТСН 19:30.
Назвали малыша в честь сотрудника зоопарка, который дольше всех в нем проработал. Для ленивцев это уже седьмой детеныш.
Работники зоосада шутят, называя Тэрри неожиданным и самым быстрым из самых медленных пополнений. Говорят, появления малыша не ждали и даже не заметили родов, пока не увидели ленивца.
Тэрри будет жить вместе с мамой рядом с обезьянами, муравьедами и черепахами.
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