В Луцке дети приготовили для украинских военных почти 70 килограммов вареников

В Луцке дети приготовили для украинских военных почти 70 килограммов вареников

Помогали им родители и друзья.

Вареники для воинов. Налепить их взялись в Луцке дети с синдромом Дауна. Вместе со своими родителями и друзьями они сделали почти семьдесят килограммов вареников. За начинку взяли сыр и картофель, а заправили все шкварками.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 августа.

Приобщиться к благотворительной акции могли все желающие. "Солнечные" дети уже не впервые готовят вареники для военных. На этот раз решили их порадовать вкусностями накануне Дня Независимости. Пятнадцать ведерок вареников поедут за тысячу километров в Донецкую область, в город Бахмут.

"Приятно, что они с радостью выполняют эту работу. Люди с синдромом Дауна не обуза для общества. Все же они могут быть и нести хорошую, свою такую социальную ношу", — рассказала волонтер Лариса Новосад.

"Лучшее блюдо — это блюдо, которое сделано с любовью. И нашим воинам мы хотим только здоровья, вдохновения и всего-всего наилучшего", — добавила волонтер Антонина Гордейчук.

Напомним, что ранее мы писали, почему у ребенка происходит задержка речевого развития и что с этим делать.

Новости Украины: в Луцке дети с синдромом Дауна налепили вареников для воинов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку