В Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке: подробности трагедии

Специалисты советуют вообще не брать в влажные руки электротехнику.
21-летняя девушка погибла от удара тока в Луцке. Она купалась в ванной с включенным в зарядное устройство телефоном. Прибывшие на место медики пытались ее реанимировать, однако безрезультатно.
Об этом 24 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
Трагедия произошла в квартире, которую снимали три девушки. Вечером двое из них заметили, что их подруга долго не выходит из ванной. Когда зашли внутрь – увидели, что она без сознания.
Рядом с погибшей в воде лежал заряжавшийся телефон. Девушки вытащили подругу и начали звать на помощь.
Медики скорой пытались реанимировать девушку, но безрезультатно.
"По словам руководителя бригады, также имеется на руке повреждение, то есть ожог", — рассказал заведующий центральной оперативной диспетчерской скорой Станислав Линик.
Неизвестно, сколько времени погибшая находилась в воде под действием тока. В таких случаях реанимационные мероприятия важны в первые минуты.
"Вряд ли были шансы выжить у этой девушки. Смертельное поражение электрическим током как раз касается, порой называется параличом сердца", — говорит заведующий отделением кардиологии Волынской областной клинической больницы Сергей Саламатин.
В полиции смерть девушки квалифицируют как несчастный случай.
"Причиной смерти стало поражение электротоком. Это подтвердили и выводы судебно-медицинской экспертизы", — отметила пресс-секретарь полиции в Волынской области Ольга Бузулук.
Погибшая Богуслава была единственной дочерью у родителей. Девушки, жившие с ней в квартире, после трагедии из дома уехали.
По словам специалистов, от самого телефона, падающего в воду, опасности нет. А вот если он включен в зарядное устройство – тогда последствия могут быть плачевными. Если гаджет или провод повреждены.
"С наибольшей вероятностью могу сказать, что причиной гибели человека стала неисправность зарядного устройства, а именно возможность попадания напряжения 220 вольт на тело человека", — отметил директор по охране труда и окружающей среды ЧАО "Волыньоблэнерго" Владимир Перчук.
Зарядное устройство могло быть не только повреждено. Угроза есть и от дешевых подделок – говорят, мастера по ремонту телефонов.
"Зарядка может передать плюс, а вода у нас служит минусом, может быть поражение током. Но это может выполнить только некачественная зарядка. Качественная зарядка такого совершить не может", — объясняет мастер по ремонту мобильных телефонов Дмитрий.
Тем более вероятность поражения электрическим током во влажной ванной комнате значительно выше, чем в других помещениях.
"Не берите в руки бытовые приборы, включенные в сеть – плойки, фены, когда вы, ваше тело еще мокрые", — советует Владимир Перчук.
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