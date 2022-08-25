В Луцке из высоченной стелы по кусочкам вырезали 300-килограммовую советскую звезду

Трехсоткилограммовую звезду режут и снимают кусками из мемориала, это делать достаточно сложно из-за толщины материала. Тем более работы мастерам приходится выполнять на сорокаметровой высоте, говорится в ТСН.

Тристакилограммовую звезду, рассказывают мастера, на мемориале Славы в память о Второй мировой войне, советские мастера цепляли как на веки. Так что снимать ее взялись с самого утра. Думали: справятся через час, но, как оказалось, пилить звезду нелегко. «Проблема – это в высотных работах. Она из бронзы и она очень и очень плохо. Это тягучий металл и очень плохо режется», — объясняют рабочие.

Мастера поочередно поднимаются вверх, работать приходится на сорокаметровой высоте. Советский символ ломают и ломами, и болгарками. Рабочие устают, но говорят, пилить ненавистный советский символ – в радость.

Снять советскую символику с мемориала погибшим в городе стремились давно. Процесс затормозил из-за бумажной волокиты. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения россиян его ускорили. Посмотреть как ломать советский пятиугольник пришли горожане. Как звезда кусок за куском уменьшается наблюдают с удовольствием. Говорят, снять ее нужно было раньше.

«Позитивно воспринимаем такое событие, вообще украинизация – это очень круто. Его понемногу режут, хотя бы хотелось посмотреть, как оно падает», — говорят свидетели.

Что будет на месте, звезды еще не решили. Говорят, главное – избавиться от нее.

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