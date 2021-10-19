В Луцке из-за судебной войны одного жителя с ОСМД в многоэтажке выросла квартплата

В Луцке из-за судебной войны одного жителя с ОСМД в многоэтажке выросла квартплата

На судебные сборы и адвокатов правление ОСМД потратило уже более двухсот тысяч гривен.

В Луцке владелец одной квартиры держит "в осаде" всю многоэтажку. Человек подозревает, что ОСМД обмануло жителей на ремонтах и постоянно судится с правлением. Теперь квартплата расходуется не на новые ремонты, а на судебную волокиту.

О том, кто на самом деле нагревает руки на соседских распрях, говорится в спецпроекти "На грани" в ТСН.19: 30.

Десять лет назад этот луцкий общежитие имел трещины, ржавые трубы и грязный подъезд с выбитыми окнами. Оттолкнуться от "коммунального дна" местные жители смогли, когда объединились в ОСМД.

За обновлением этого дома, которым был одним из первых в Украине, где жители взялись за самоуправление, следила вся страна. Теперь в здешнем ОСМД экономят на отоплении и перестали мечтать о каком-то улучшении. Часть средств по квартплате здесь начали тратить на юридические услуги, ведь один из жильцов дома годами ведет судебную тяжбу с его управляющими.

Недовольного жителя зовут Федор Данилик и он заподозрил правления ОСМД в коррупции. В частности, Федор считает, что стоимость проведенных в доме ремонтов была завышенной. За последние пять лет он подал десяток исков в суд.

Оплату бесконечной судебной волокиты управляющие доме включили в квартплату, которая увеличилась на две с половиной гривны за квадратный метр.

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Председатель ОСМД Юлия Сабатюк объясняет, что коррупцию в проведенных ремонтах искал не только Федор, но и городские чиновники и государственные эксперты. В судах все обвинения развалились. Но иски от Федора Данилика продолжаются. На судебные сборы и адвокатов правления ОСМД потратило уже более двухсот тысяч гривен.

"За эти деньги сегодня можно было бы сделать два шикарных ремонта в подъездах", — говорит Юлия Сабатюк.

Вести разговор со съемочной группой ТСН в собственной квартире Федор Данилик не захотел. Как оказалось, помещение находится под арестом из-за уголовного дела. Владелец жилья ранее был областным чиновником, который фигурирует в коррупционной деле — его обвинили в вымогательстве взятки в размере 30 000 долларов. Дело тянется до сих пор.

Потеряв работу на государственной службе, Данилик, будучи юристом по образованию, взялся вести судебную войну с ОСМД. "Я считаю, на сегодняшний момент, что это терроризм, который имеет целью заработок", — утверждает Юлия Сабатюк.

Кстати, последний судебный иск Федора Данилика, которым он оспаривал повышение квартплаты для оплаты услуг адвоката, суд удовлетворил. Теперь он намерен добиться через суд привлечения к ответственности председателя ОСМД, которая тратила средства на адвоката, чтобы вести с ним судебную волокиту.

Запретить судиться ему не может ни один человек или закон. Поэтому ОСМД и его жителям, вероятно, придется еще не раз отражать атаки неугомонного соседа.

"На грани" | в Луцке владелец одной квартиры осаждает всю многоэтажку

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