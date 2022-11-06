В Луцке оборудовали театр прямо в убежище и планируют там не только представления

Чтобы зрители могли посещать спектакли, даже во время воздушных тревог, в Луцке решили перенести спектакли в хранилище, говорится в ТСН.

Место для выступлений обустроили в подвальном помещении театра. Расчистили, поремонтировали, позаботились о свете, звуке и отоплении. В укрытии разместили сцену и места для зрителей — правда, их меньше обычного.

В импровизированном зале одновременно может находиться около сотни человек. Так что приглашать гостей на спектакли и концерты будут даже во время сирен. Первый концерт в зале-уюежище был бесплатным, а сами актеры со сцены передали десять тысяч гривен военным 72-й бригады. Говорят, надеются, что в скором времени в театре состоится праздник по случаю нашей победы и уже не в укрытии, а в обычном зале.

"Здесь не было ничего, здесь были голые стены. Мы создали все возможное для нашего зрителя. Будем здесь проводить не только спектакли, концерты, но и выставки", – говорит директор театра Сергей Скулинец.

Изобретательность украинцев неограничена, недавно украинский ИТовец Вадим Клименко создал виджет, позволяющий проверить, есть ли в доме свет с помощью роутера. Подробную инструкцию, как установить виджет на "Айфон", мужчина опубликовал на форуме DOU.

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