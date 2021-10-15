В Луцке одна маршрутка догнала и врезалась в другую: в десяти пассажиров — выбитые зубы, травмы и ушибы

В Луцке одна маршрутка догнала и врезалась в другую: в десяти пассажиров — выбитые зубы, травмы и ушибы

Свидетели рассказывают, что один из водителей не остановился и въехал в транспортное средство впереди.

Десять человек, среди которых ребенок, получили травмы в ДТП в Луцке. Там столкнулись две маршрутки. Авария произошла в спальном районе города.

Об этом 15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Ехала спереди одна маршрутка, затормозила, возможно пропускала транспортное средство. Другой у него въехал", — рассказывает заместитель командира роты полиции Василий Арсенюк.

"Я пропускал машины — он стоял, пропускал — второстепенные пропускаю, а он говорит, что нога с педали спала — и меня в зад", — рассказывает водитель маршрутки Николай.

Почему не остановился, водитель другой маршрутки рассказывать не хочет.

Десять пассажиров несколькими скорыми доставили в больницы. Предварительно известно, что оба водителя были трезвыми.

В 4-летнего Захара от удара выбило зуб, говорит его мама.

"Мы сразу к стоматологу. Соответственно что — зуб один вылетел полностью, еще два шатаются, надо наблюдать", — говорит мама ребенка Юлия Конопельнюк.

Новости Украины: десять человек, среди которых ребенок, получили травмы в ДТП в Луцке

Ребенок ехал на маршрутке вместе с бабушкой. У женщины сотрясение и раны ноги. Но больше всего женщина испугалась за внука.

"У меня ребенок заплакал, я вижу — он в крови. Это ужас", — вспоминает жительница Луцка Светлана Фурс.

Светлана рассказывает, они с внуком сидели сразу за водителем. И хорошо видели, что маршрутка впереди остановилась, тогда как их водитель даже не думал тормозить.

"Без тормозов едет прямо в зад маршрутки и никто не успел даже вскрикнуть и сказать, что вы делаете", — говорит Светлана Фурс.

По медицинской помощью к медикам обратилось десять пассажиров с обеих маршруток.

"Пациенты с травмами, ушибами различных участков тела", — говорит заместитель главного врача Луцкой городской больницы Андрей Смольянинов.

Травмированных отпустили лечиться амбулаторно. Пассажиры будут обращаться к перевозчикам, чтобы им возместили лечение.

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