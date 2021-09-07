В Луцке под замком Любарта рыцари со всей Украины побили друг друга ради соревнований

В Луцке под замком Любарта рыцари со всей Украины побили друг друга ради соревнований

Участники мероприятия соревновались на мечах и в доспехах.

Рыцари со всей Украины съехались в Луцк на чемпионат из средневекового боя. Около сотни участников сошлись в массовых битвах и в поединках. Ломались щиты и даже мечи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

Под замком Любарта настоящие средневековые бои, соревнуются рыцари со всей страны. На каждом — более тридцати килограммов железа. На чемпионате и массовые битвы — шестнадцать на шестнадцать, и один на один. Важно не только свергнуть соперника, но и удержаться на ногах самому.

Также читайте Мистическим образом едва не сорвался рекорд: украинский гонщик на электробайке рассказал о нелегких соревнования в США

«Серьезное напряжение непосредственно на поле боя. Не выдерживает металл, не выдерживают некоторые люди», — говорят организаторы чемпионата.

Некоторым приходится оставлять поле боя с травмой. Но даже это рыцарей не останавливает. «Две-три недели таблеток и снова в бой, а возможно и завтра — увидим», — рассуждает травмирован участник.

У каждого клуба свои секреты — кто берет весом, а кто вынужден искать другую тактику. «Больше перемещаться и эффективнее бросать», — рассказывают свои тайны участники

И пока одни бьются, другие отлеживаются на сене. Чтобы набраться сил.

Новости Украины: рыцари со всей страны съехались в Луцк на чемпионат по средневековому бою

Наряду с рыцарями женщины в средневековом наряде. Они не только вдохновляют своих воинов, но и помогают им. «Поддерживать, помочь надеть, снять доспехи», — говорят участницы.

А самые смелые женщины за деревянным забором воюют с мечами в руках.

Зрители от действа в восторге. «Достаточно жестко, я бы сказал. Надо быть очень смелым, чтобы участвовать в таких соревнованиях», — убежден один из зрителей.

После двух дней ожесточенных боев лучшими признают рыцарей из Житомира и Киева. До следующих турниров у участников есть время залечить синяки и починить доспехи.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку