В Луцке презентовали необычный календарь "Я — часть победы": какова его особенность

Необычный календарь "Я – часть победы" презентовали в Луцке. На фотографиях люди с инвалидностью, после полномасштабного вторжения России стали к борьбе на тыловом фронте. Поддержать их и мотивировать других соотечественников – такова идея проекта.

О сильных и смелых — в сюжете ТСН.

Андрей вместе со своими друзьями готовит открытки для воинов. В первую очередь – для папы, который сейчас там, на передовой. Дети с синдромом Дауна стараются, потому что знают – для кого и ради чего. "Мое сердечко "Мы любим Украину", – говорит Андрей Мельник.

В феврале 2022-го, несмотря на тревогу и страх, они смогли организоваться ради одной цели – победы. "Буквально на четвертый день войны — это было воскресенье. Мы собрались и начали вязать сетки", — вспоминает председатель правления ОО "Родители детей с синдромом Дауна" Елена Мельник.

С весны работают почти каждый день. За 11 месяцев ребята с синдромом Дауна сделали много окопных свечей и налепили бойцам вареников, а также сплели более сотни маскировочных сеток. Детки плетут очень умело, а их мамы едва успевают нарезать ленты.

Отныне – они не только волонтеры, но и герои патриотического календаря. В общей сложности к проекту, который имеет символическое название "Я — часть победы", присоединились восемь общественных организаций Луцка. Инициировал проект фонд Игоря Палицы "Только вместе" с единственной целью – вдохновить украинцев".

"Их дела очень вдохновляют. Я уверена, что будут вдохновлять других людей не опускать рук, прилагать максимум усилий", — рассказала председатель правления БФ "Фонд Игоря Палицы "Только Итого" Екатерина Шкледа.

На фотосессии детки улыбаются и хотя бы ненадолго забывают о войне. В руках держат те же окопные свечи и маскировочные сетки, которые готовили месяцами.

Эти общественные организации работали с первого дня полномасштабной войны. Не просили помощи себе, а только защитникам. "Помочь им приобрести ткань для плетения сеток. Они просили эту помощь не для себя, а чтобы продуцировать что-то, что поможет другим", — говорит Екатерина Шкледа.

Валентин искренне радуется, когда на страницах нового календаря видит себя и друзей. Их улыбки бесценны, говорят организаторы. Так что этот проект первый, но не последний.

Читайте также: