В Луцке простились с погибшим защитником Украины: "Страх смерти переборол на Майдане"

В Луцке простились с погибшим воином, прошедшим Майдан и воевавшим за Украину.

В Луцке простились с 40-летним героем Андреем Серганчуком на псевдо "Фестиваль". Он был участником Революции Достоинства, оборонял Донецкий аэропорт, сражался с врагом за Авдеевку, Бахмут, Купянск, Лиман. Погиб несколько дней назад под Торецком.

Кого потеряла Украина – воспоминания об опытном воине в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

На фотографиях с Майдана Андрей Серганчук в красном свитере. Именно с Революции Достоинства и началась его война. Там, на Майдане, получил и свое первое ранение. Рядом взорвалась граната. Однако к медикам мужчина даже и не думал обращаться – спасал других.

Андрей Серганчук на Майдане

"На руках выносил парней, которые истекали кровью и нуждались в помощи", – говорит военный капеллан Александр Вронский.

"Вообще не боялся смерти. Он всегда говорил, что страх смерти преодолел на Майдане", – говорит волонтер Вера Шварцкоп.

После Майдана Андрей Серганчук добровольцем пошел на войну, служил в составе 80-й десантной бригады. Прошел Константиновку, Авдеевку, Пески.

Похороны погибшего воина

"Воин одним словом. Если бы хоть половина была таких — уж этой войны не было бы", – говорит побратим "Абрек".

В январе 2015 года Андрей больше двух недель оборонял Донецкий аэропорт.

"Он был два раза, это мало кто заезжал два раза в Донецкий аэропорт", – говорит друг Юрий Конопельнюк.

"Я всегда о нем говорила – последний киборг, потому что он рассказывал, что выходил последний из аэропорта вообще", – добавляет волонтер Вера Шварцкоп.

В интервью восьмилетней давности Андрей рассказал, как они в аэропорту держались до последнего. Даже когда боевики пытались вытравить защитников газом и дышать было просто нечем. По словам побратимов, Андрей был бесстрашен. Вспоминают, как через вражеский блокпост возле аэропорта, несмотря на опасность, провозил гранаты.

С началом полномасштабного вторжения Андрей сразу же вернулся в армию. Служил в 100-й волынской бригаде. Погиб военный под Торецком в результате попадания вражеского дрона. У Героя остались мать, жена и пятилетний сын.

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