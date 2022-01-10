В Луцке работница больницы придумала хитрую схему, чтобы получать чужую зарплату

В суде подозреваемая признала вину.

Бывшая работница Волынского лечебно-профилактического учреждения для оказания медицинской помощи неизлечимым больным вместе с другой подозреваемой придумала хитрую схему, чтобы получать двойную зарплату. Ее разоблачили и осудили.

Об этом идет речь в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.

По данным следствия, женщина в сговоре с еще одной работницей медицинского учреждения трудоустроила на работу знакомого. Однако фактически он не работал, а подозреваемые получали его заработную плату. Подозреваемых разоблачили спустя три месяца после того, как они организовали схему. Женщина успела присвоить почти 9 тыс. грн.

В суде подозреваемая признала вину и сообщила, что уже компенсировала нанесенный ущерб. Она просила строго ее не наказывать.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 1700 грн.

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