В Луцке разыскивают подозреваемого в изнасиловании, сбежавшего из зала суда

38-летний мужчина покинул здание суда после того, как судья объявил решение о содержании его под стражей.

Из Луцкого горрайонного суда сбежал 38-летний мужчина, услышав решение о том, что на время следствия его будут держать под стражей. После объявления решения суда подозреваемый в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия просто вышел из помещения, поскольку пришел на судебное заседание добровольно, без конвоя.

О подробностях дерзкого побега говорится 13 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Сегодня мужчине, которого обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса, в Луцком районном суде выбирали меру пресечения. Судья Вячеслав Покидюк вынес решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 суток. Услышав это постановление, подозреваемый покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении.

"Он не был под конвоем, физически сопротивления никому не оказывал, просто самовольно покинул зал", — пояснил судья.

В суде говорят, что подозреваемый находился в розыске, на предыдущие судебные заседания не являлся. Сегодня — пришел самостоятельно.

Ни служба судебной охраны, ни полиция не берут на себя ответственность за этот инцидент. Полицейские утверждают, что с просьбой об охране к ним никто не обращался, а судебные охранники говорят, что конвоировать — не их работа.

По словам пресс-секретаря полиции Волынской области Ольги Бузулук, все наряды полиции области получили ориентировку на розыск беглеца. Известно, что ему 38 лет, он проживает в Камень-Каширском районе, ранее уже имел проблемы с законом.

Полиция просит всех, кому известно о пребывании беглеца, звонить на 102.

Новости Украины: в Луцке мужчина сбежал из зала суда, когда узнал, что его будут держать под стражей

К слову, это уже далеко не первый побег из этого суда. В прошлом году отсюда сбежал обвиняемый, произошло это из-за задержки с конвоирами. Догнали беглеца уже за пределами суда, а для задержания даже открывали предупредительный огонь.

Буквально два месяца назад в Харькове из зала суда сбежал иностранец, которого разыскивал Интерпол за мошенничество в особо крупном размере. После объявления решения о мере пресечения он тоже не стал ждать конвой и убежал. Задержали его только через три дня в Киеве.

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