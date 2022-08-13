В Луцке спасатели проверили подвалы в учебных заведениях, где дети будут прятаться во время воздушных тревог

В первую очередь учитывают аварийные выходы, вентиляцию, наличие санузлов, воды и освещения. В то же время, инструктируют и дают советы учителям.

Об этом пишет ТСН.

Спасатель Роман пытается воспользоваться эвакуационным выходом в школе. С его ростом в метр 86, говорит, сделать это было нетрудно. Таких аварийных выходов из укрытия должно быть два.

Также в учебном заведении должны быть туалеты, питьевая вода, исправная вентиляция и огнетушители. Готовы ли школы к учебе в условиях войны – принялись проверять спасатели.

Прямо во время рейда объявляют тревогу. В укрытие спускаются дети, игравшие рядом.

Как разместить детей, когда их будет несколько сотен – в каждой школе решают индивидуально.

В это время старшеклассники будут учиться дистанционно. А потом наоборот. Сейчас, говорят, главное спланировать, как учащиеся будут быстро спускаться в укрытие. Чтобы один класс не мешал другому. В этой школе говорят – практиковались еще зимой.

В некоторых школах есть даже система оповещения.

По словам спасателей, это большой плюс. На месте попытались сразу ее протестовать.

В школах также проверяют наличие аварийного освещения и инспектируют, как правильно поступать во время тревоги. Все результаты или укрытия пригодны, обнародуют уже после работы комиссий.

А отпускать ли детей в школу – будут решать родители. По последней информации, почти шестьдесят процентов волынян – за очное обучение.

Как сообщалось, с 1 сентября учебный процесс в школах может происходить в смешанном режиме. В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают, что готовы к этому. Впрочем, родители сами будут принимать решение о формате обучения собственных детей.

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