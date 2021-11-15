В Луцке ученикам во время онлайн-уроков показывали порно: как взрослое видео попало на школьные платформы

Пока в киберполиции расследуют, кто и зачем проник в школьные платформы, родители волнуются.
В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. А еще к шокированным ученикам онлайн стали присоединяться посторонние люди, которые ругались и смеялись. Директора школ обратились в киберполицию.
О том, как специфическое видео могло попасть на школьные платформы – 15 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Порнография появилась на нескольких уроках у 5-х классов — рассказывает директор одной из луцких школ. Уверяет – сразу обратился в киберполицию и в департамент образования.
То, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах, подтверждают в департаменте образования. Выяснилось, что неизвестные к встрече присоединялись под никами школьников.
Программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.
"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", — объясняет программист Андрей Божко.
Пока в киберполиции расследуют, кто и зачем проник в школьные платформы, родители беспокоятся. Ведь большинство работает и дети на уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что вместо математики снова не появятся порнографические картинки, никто не дает.
Напомним:
- В прошлом году в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале на информационном электронном табло у остановки показывали контент для взрослых. Вместо информации транслировалось видео порнографического содержания.
- А во львовском торговом центре поздно вечером на большом мониторе вместо рекламы запустили порно. Ролик длился меньше минуты, экран удалось выключить работнику. Порно на 42-дюймовом мониторе запустили неизвестные.