В луцком зоопарке выходили найду-лосенка, которого подобрали волонтеры при дороге еще с пуповиной

Изможденное животное, которому было всего несколько дней, нашли на обочине трассы. Ее матери рядом не было, хотя местные волонтеры и прождали там целый день, поэтому малыш, у которого еще даже не отпала пуповина, они решили доставить в зверинец, говорится в ТСН.

Лосенка привезли еще весной, о животном волонтерам сообщил дальнобойщик. Обессиленный, еще даже с пуповиной, лосенок лежал, пока мимо ехали машины. Волонтеры целый день просидели рядом, чтобы дождаться его матери. Однако та так и не пришла. Так что малышей повезли в зверинец. "Мы все запомнили 50 миллиграмм молока, которые мы невероятными усилиями заставили ее, чтобы она поела", — говорят в зверинце.

Каждый прожитый Лапкой день смотрители считали победой. Малыша отпаивали молоком и травяными отварами. В первые недели даже организовали круглосуточное дежурство.

Также читайте Прятали и придумывали имена: в оккупации медики Снегиревской больницы рисковали собой для спасения украинских бойцов

Теперь малышка за спасение благодарит лаской. Живет Лапка по соседству с козами и ламой Кузей, с ним уже даже успела подружиться. Возвращать лосенка в дикую природу уже нельзя, говорит директриса зверинца. Как от рождения не видело дикой природы – малыш там погибнет. “Увидев в природе первого попавшегося человека, он придет за помощью и за едой. К сожалению, не все в нем будут видеть животное, некоторые в нем будут видеть потребляемое мясо”, — убеждает директор.

В луцком зверинце это уже второй спасенный лосенок. Первый – здесь появилось 12 лет назад, тогда его принесли лесники, а смотрители зоопарка выходили.

Нашли истощенным на обочине: в луцком зоопарке выходили маленького лосенка

Читайте также:

Дроны-камикадзе украинцев несут "бимбы" врагам: морпехи показали уничтожение танка таким малышом

Японец добровольно 9 месяцев прожил в харьковском метро и решил навсегда переехать в Украину

Башня танка в гостиной: в изуродованные дома в освобожденном селе на Херсонщине возвращаются жители