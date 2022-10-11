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В Луганской области оккупанты минуют территории и ищут своих дезертиров — Гайдай

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В Луганской области оккупанты минуют территории и ищут своих дезертиров — Гайдай

Фото: Associated Press

Россияне пытаются хоть как-то замедлить наступление ВСУ.

В Луганской области россияне готовятся отступать, а потому продолжают минировать территории. Таким образом, захватчики думают, что смогут замедлить контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире теламарафона сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Кроме того, оккупанты под видом обнаружения диверсантов ловят своих российских дезертиров. Таких, отметил глава области, достаточно в Луганской области. Споры российской армии скоро приведут к тому, что российская оборона "усыплется", добавил Гайдай.

По словам Гайдая, из свежемобилизованных россиян, отправляемых Кремлем на войну с Украиной, опасны только первые партии. Там призывники, имеющие "хоть какое-то представление о войне и военном деле".

"Их в первую очередь отправляют на фронт. Хотя уже сейчас попадают в плен свежеоблизированные абсолютно гражданские профессии. Они вообще не знают, что такое автомат, пулемет или какое-то другое оружие.

Как сообщалось, в Херсонской области ВСУ наголову разбили только что мобилизованных россиян. Утраты родных шокировали их родственников, и те устроили бунт.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
767
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