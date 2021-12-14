В Луганской области постоянно враг обстреливает село, хотя знает, что там нет украинских военных

В Луганской области постоянно враг обстреливает село, хотя знает, что там нет украинских военных

Пули и мины по этой деревне бьют постоянно.

Без света и воды под постоянными обстрелами оккупантов живут жители Катериновки, на Луганщине. Бьет враг — из пулеметов, гранатометов и даже минометов — просто по селу и гражданских, зная наверняка, что украинских военных там нет, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 13 декабря.

Владимир Николаевич говорит о своем избитом занозами доме в прифронтовой Екатериновке. В доме, лежащем на линии огня оккупантов, он живет вдвоем с женой. На этом углу села их живут четверо. Все остальные уехали. Война здесь каждый день.

Пенсионер на улице сорвал растяжку. Лишь чудом уцелел хоть и был избит занозами. Ехать супругам некуда. Так и живут под постоянными обстрелами.

Пули и мины по этой деревне бьют постоянно. Оккупанты знают, что там живут гражданские и все равно целят туда намеренно.

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Воронки от последних 120 мин до сих пор видны в полях, они даже не успели зарасти. Боец на позывной Карабин сражается с 14 года. И хорошо понимает, когда стреляют местные, а когда специалисты из РФ. С высшим педагогическим образованием сейчас учит не детей в школе, а молодых бойцов на фронте, как воевать.

За спиной у ребят та же Катериновка. Тем временем дед Владимир, когда тихо готовится к зиме. Раньше с отоплением хоть Красный Крест помогал. Но уже год как сюда никто не ездит. С сумерками Катериновка растворяется в темноте и эхо канонады.

Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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