В Луганской области военные дали бой и взяли в плен россиян, одетых в украинскую пиксельную форму

В Луганской области 92-я бригада провела важный контрнаступательный бой на Сватовском направлении, разгромив подразделение 27-й горно-стрелковой бригады оккупантов и взяв значительное количество пленных. Бойцы сообщили корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко деталь, на которую следует обратить внимание нашим воинам на фронте.

Контрнаступательная операция была в селе Новоселовское, это 20 километров от Сватового. Здесь враг – в основном мобилизованные, большая часть из которых была отправлена в оккупационное войско осенью прошлого года. Украинцы нанесли меткие удары по местам расположения оккупантов.

На видео зафиксировали, насколько неожиданной для них была украинская контратака, их просто заставили покинуть село. Затем навязали контактный бой, в котором было уничтожено немало русских горных стрелков. Шесть из них попали в плен, один из них — москвич, который был осужден в 2016 году, а в 2022 освободился. Как только началась мобилизация, перед ним поставили выбор — либо за решетку, либо на войну. Он без колебаний признает, что является оккупантом и захватчиком. “Безоговорно Россия напала на Украину, здесь не может быть ничего другого. Мы на вашей земле. Не вы на нашей, а мы на вашей. Мобилизация, если не мобилизация, это срок. Как-то так", — говорит пленный.

Одна важная деталь, которую подчеркивают бойцы — он и еще несколько противников были одеты в форму, напоминающую традиционную украинскую форму, так называемый "пиксель". Пленный говорит, что купил ее у Москвы на рынке. "Черкизовский рынок, купил штаны, я только здесь узнал, что это ваша форма. Ребята смотрели все бирки, сами были удивлены. Изготовлено в России", — убеждает военнопленный.

Примечательно, что "шоу с переодеванием" в украинскую форму заметили на нескольких других участках фронта, в частности в Соледаре. Украинские бойцы предупреждают, что возможны попытки провести провокации с использованием украинской формы, чтобы ввести в заблуждение наших бойцов.

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