В Лужниках выступал "праздничный двойник Путина": специалист указала на очевидные признаки

После обращения Путина к Федеральному Собранию, 22 февраля состоялся "праздничный" концерт в "Лужниках" по поводу начала полномасштабной войны в Украине. Там Путин выглядел иначе. Специалист по физиогномике назвала признаки "клонов" Путина.

Во время концерта в "Лужниках" российский диктатор Владимир Путин выглядел несколько иным, более оживленным. Его речь была чистой, дыхание не сбивалось. И это, несмотря на холодный уличный воздух. Выступление длилось всего несколько минут, но этого хватило, чтобы эксперты заподозрили, что это был "праздничный" двойник Путина, а не сам глава Кремля.

Кто же выступил перед россиянами в "Лужниках" и какие главные признаки отличают клонов Путина друг от друга в интервью ТСН.ua рассказала специалист по физиогномике Татьяна Ларина.

"Еще в 2010 году я заметила - выступ на мочке уха Путина постоянно меняется. Также у Путина есть маленькая родинка на лице, которая тоже меняет положение. Я была этим очень поражена. Морщины на его лице тоже видоизменяются: у одного Путина они прямые на лбу, а у другого маленькие и прерывистые. Так не может быть. Даже если ему кололи ботокс, глубокая морщина не может стать такой маленькой. Определить, кто именно выступал на "Лужниках" очень трудно, потому что расстояние от Путина до камер было слишком большим", - рассказала специалист.

Коллаж ТСН.ua

Напомним, концерт в Лужниках 22 февраля, приуроченный к годовщине войны в Украине, посетил президент РФ Владимир Путин. Он расхвалил российских оккупантов и вновь заявил, что они защищают якобы "исторические территории" России.

ТСН.ua собрал самые яркие моменты "праздника" российской пропаганды.

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