В Львовской области задержали молодого человека, который ради развлечений убил двух мужчин

Среди его жертв и человек, убийство которого было загадкой.

В Стрые во Львовской области с рейсового автобуса сняли 23-летнего парня с обрезом охотничьего ружья. Из него он только что застрелил мужчину и спокойно отправился домой. К тому же, оказалось, что это не первая его жертва. Следователей он ошеломил признанием — убивал ради новых ощущений.

Об этом говорится в сюжете корреспонденты ТСН Натальи Волосацкой.

43-летнего мужчины с двумя огнестрельными ранениями в грудь нашли ночью прохожие и позвонили на 102. По горячим следам правоохранители вышли на подозреваемого.

«Отрабатывая вероятные пути отхода преступника от места происшествия, сотрудниками полиции было замечено лицо похожую внешне по признакам, которое могло быть причастно к совершению убийства. Лицо село в общественный транспорт и начала движение в направлении выезда из города Стрый», — сообщили в полиции.

Автобус Луцк-Ужгород остановили под предлогом проверки документов. В нем было семь пассажиров и два водителя. Людей предварительно не уводило, чтобы вооруженный подозреваемый не стал стрелять. Пока одни полицейские проверяли водительские документы, другие ворвались в автобус и тут же скрутили мужчину. Среди его личных вещей нашли патроны и оружие.

Мужчина стрелял дважды в упор в грудь. После первого выстрела жертва еще жила. И могла его узнать.

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Как выяснили полицейские тот же стрелок 5 июля убил еще одного человека -работника автомойки. Произошло это около отделения полиции. Тогда подозреваемый тоже стрелял дважды и первый раз в спину. Второй выстрел был в грудь. Погибший 41-летний Иван Гарбич. На похоронах родные рассказывали, что ни долгов, ни врагов у него не было, за что убили не понимали.

А мотивов действительности не было. 23-летний молодой человек — безработный житель соседнего района ошеломил правоохранителей признаниями, стрелял в людей ради любопытства и новых ощущений. «Приехал в Стрый, ходил гулять, дальше увидел человека и убил, мотива не было, выбирал мужчин старше», — говорит подозреваемый.

Новости Украины: в Стрые 23-летний парень убивал людей охотничьим ружьем ради новых ощущений

Задержанному назначат психиатрическую экспертизу, хотя в полиции говорят, что никаких признаков, человек невменяемый, не увидели. И раскаяние тоже. «Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение», — отметили в полиции.

У мужчины, которого он застрелил сегодня, осталось двое детей — 8 и 19 лет.

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