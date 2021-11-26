"В любом случае на нашей стороне": Зеленский сообщил, какие страны готовы поддержать Украину в случае нападения РФ

Зеленский говорит, что Украина получила и публично, и непублично информацию о поддержке от стран-партнеров.
Президент Владимир Зеленский рассказал о поддержке стран в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.
По его словам, партнеры Украины, в частности США, Великобритания, ЕС, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине. Впрочем, Зеленский уточнил, что информации о том, как это будет выглядеть на практике в случае нападения РФ, он еще не получал.
"Мы не только публично, но и непублично получили информацию от наших партнеров, от США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат. Если что-то начнется, как это будет на практике - я не знаю, четких таких вещей я не получал", – ответил Зеленский на вопрос.
Читайте также:
- Зеленский признался, что иногда принимает ошибочные решения
- "Россияне радовались, что нас "уделили": Зеленский прокомментировал ситуацию с "вагнеровцами"
- "Мы на великой войне": Зеленский прокомментировал процесс деолигархизации в Украине
- Зеленский: в Европе хотят, чтобы мы начали общаться с РФ