"В любом случае на нашей стороне": Зеленский сообщил, какие страны готовы поддержать Украину в случае нападения РФ

"В любом случае на нашей стороне": Зеленский сообщил, какие страны готовы поддержать Украину в случае нападения РФ

Зеленский говорит, что Украина получила и публично, и непублично информацию о поддержке от стран-партнеров.

Президент Владимир Зеленский рассказал о поддержке стран в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

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По его словам, партнеры Украины, в частности США, Великобритания, ЕС, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине. Впрочем, Зеленский уточнил, что информации о том, как это будет выглядеть на практике в случае нападения РФ, он еще не получал.

"Мы не только публично, но и непублично получили информацию от наших партнеров, от США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат. Если что-то начнется, как это будет на практике - я не знаю, четких таких вещей я не получал", – ответил Зеленский на вопрос.

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