В Люксембурге поезд протаранил авто, которое застряло на железнодорожных путях (видео)

В Люксембурге поезд протаранил авто, которое застряло на железнодорожных путях (видео)

Подозревают, что водитель легковушки хотела проскочить переезд, но не успела.

В Люксембурге на железнодорожном переезде поезд протаранил автомобиль. К счастью, никто из людей не погиб.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Также читайте В Виннице поезд протаранил автомобиль и протащил его 200 метров — травмированyный водитель в реанимации

Трагедии удалось избежать, потому что водитель успела вовремя выйти из машины. Пассажиры поезда также не травмировались.

В полиции говорят, что несмотря на имеющееся видео, сняли очевидцы, до сих пор есть немало вопросов. Но за вероятной версии, водитель автомобиля хотела проскочить переезд, но не успела, опустился шлагбаум и авто застряло на путях.

Женщина растерялась, впрочем вовремя все же покинула салон. Автомобиль в результате аварии превратилась в сплошной металлолом.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: в Люксембурге поезд протаранил машину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку