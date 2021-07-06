В Люксембурге поезд протаранил авто, которое застряло на железнодорожных путях (видео)

Подозревают, что водитель легковушки хотела проскочить переезд, но не успела.
В Люксембурге на железнодорожном переезде поезд протаранил автомобиль. К счастью, никто из людей не погиб.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Трагедии удалось избежать, потому что водитель успела вовремя выйти из машины. Пассажиры поезда также не травмировались.
В полиции говорят, что несмотря на имеющееся видео, сняли очевидцы, до сих пор есть немало вопросов. Но за вероятной версии, водитель автомобиля хотела проскочить переезд, но не успела, опустился шлагбаум и авто застряло на путях.
Женщина растерялась, впрочем вовремя все же покинула салон. Автомобиль в результате аварии превратилась в сплошной металлолом.