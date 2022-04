В Марселе украинцы вышли на митинг под мэрию, чтобы напомнить европейцам о войне на Родине (фото)

Митинги 9 апреля пройдут и в других городах французской ривьеры – в Каннах и Ницце.

Во французском Марселе украинцы, вынужденные выехать из страны из-за войны, и давно уже проживающие во Франции, вышли на митинг под мэрию, чтобы напомнить Европе, что боевые действия в Украине продолжаются.

Фото та видео из митинга прислали в редакцию ТСН.ua протестующие.

Украинцы минутой молчания почтили погибших и спели Гимн Украины. Они пришли на мирную акцию протеста с сине-желтой символикой. В руках держали плакаты с надписями: "Stop the war! I want to go back home!", "Stop the war!", "Stop genocide", "Never again", "Ukraine is Europe". На митинге были как взрослые, так и дети.

Также, как рассказали протестующие, митинги 9 апреля пройдут и в других городах французской ривьеры – в Каннах и Ницце. Но добавили, что такие митинги проводят каждую субботу, чтобы напоминать европейцам о войне в Украине.

